Tottenham : Harry Kane évoque la possibilité de jouer un jour en NFL

Grand suiveur de football américain, l'attaquant des Spurs s'est dit admiratif de la star Tom Brady, dont il s'est inspiré dans sa carrière.

Invité de l'émission The Tonight Show de Jimmy Fallon, l'attaquant de Tottenham Harry Kane a réitéré son désir d'essayer le football américain une fois que ses jours en tant que superstar du football seront terminés. Le capitaine anglais a révélé que Tom Brady, sept fois vainqueur du Super Bowl, a joué un rôle dans son cheminement vers la gloire.

Le joueur de 28 ans reste une présence prolifique en Premier League, mais il a dû faire preuve de patience pour percer chez les Spurs et s'est un jour inspiré du légendaire quarterback, qui fut le 199e choix de la draft NFL 2000.

La légende des New England Patriots, Brady, qui a mis de côté ses projets de retraite en 2022 pour poursuivre sa carrière avec les Tampa Bay Buccaneers, a montré ce dont il était capable avec le bon mélange d'attitude et de capacité, et Kane espère poursuivre un chemin similaire.

Qu'a dit Kane sur Brady ?

Discutant de la façon dont le GOAT de la NFL a contribué à le convaincre qu'il pouvait devenir une star à part entière, Kane a déclaré : "Une chose qui m'a inspiré en grandissant était un documentaire sur Tom Brady.

J'étais prêté à un autre club et je n'entrais pas dans l'équipe, c'était cette période - j'avais 18 ans - et je me disais : "Si je ne peux pas jouer ici, comment puis-je jouer pour mon équipe, Tottenham ?

Je suis tombé sur ce documentaire sur YouTube, je crois qu'il s'appelait "The Brady Six", il racontait comment il a été choisi au sixième tour et est devenu ce qu'il est devenu, l'un des plus grands sportifs de tous les temps.

"Cela m'a donné la conviction qu'il était possible pour moi de poursuivre et de mener cette carrière. Heureusement, j'ai pu le faire."

Kane poursuivra-t-il une carrière dans la NFL ?

S'il existe des compétences transférables entre le football et le football américain, peu de joueurs ont joué au plus haut niveau dans les deux sports.

Kane reste désireux d'explorer cette option, et a déclaré : "Je sens que je pourrais le faire. Je m'y mettrais, c'est sûr".

Pour l'instant, Kane se concentre sur les événements à Tottenham et se prépare pour la phase finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, en fin d'année.

Il se rendra au Moyen-Orient en tant que capitaine des Three Lions, avec en ligne de mire le record de 53 buts de Wayne Rooney, qui en est à 49 réalisations en 69 apparitions.

Interrogé sur ses émotions avant le grand rendez-vous mondial de novembre, Kane a répondu : "Je suis excité. La dernière Coupe du monde était vraiment spéciale - nous sommes allés en demi-finale, ce qui était la première demi-finale que nous atteignions en 30 ans.

"Le pays était en délire, mais bien sûr, il nous a manqué une étape. J'ai vraiment hâte d'être à cette finale.

"Nous avons une grande équipe, de très bons joueurs, un très bon entraîneur et nous avons bien progressé jusqu'à cette Coupe du monde. J'espère que je pourrai essayer de battre ce record de buts pendant que nous serons là-bas."