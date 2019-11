Tottenham : "Harry Kane est le meilleur avant-centre du monde"

EXCLU GOAL - Selon l'ancien gloire Dean Ashton, Harry Kane est actuellement la référence mondiale à son poste.

L'ancien attaquant anglais Dean Ashton est enthousiasmé par le potentiel offensif de l' . Il considère Harry Kane comme le meilleur numéro 9 de la planète et Tammy Abraham, le jeune attaquant de , comme une option "de qualité" pour concurrencer la star de .



L’attaquant prolifique des Spurs, Kane, est l’entraîneur incontesté du club de Gareth Southgate en tant que pivot et capitaine de l’équipe.



Ashton, se dit "très impressionné" par Abraham dans des propos accordés à Goal .



"Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il montrera cette qualité. Vous ne marquez pas les buts qu’il a inscrits au Championnat, comme il l’a fait, et vous ne devenez pas un joueur de si vous n'êtes pas un bon joueur".



"Frank Lampard lui a donné une chance et, une fois qu'il a repris confiance, c'est devenu un athlète incroyable. Ses mouvements sont meilleurs et sa finition est aussi bonne que quiconque en ce moment".



Le problème pour ce jeune prometteur se nomme évidemment Harry Kane, leader incontesté de cette équipe d'Angleterre - "le meilleur numéro 9 du monde", devant donc, des joueurs comme Sergio Agüero, Robert Lewandowski, Karim Benzema, Roberto Firmino, Mauro Icardi, Edinson Cavani ou Luis Suarez.

"Il faudra des performances incroyables des autres et peut-être un déclin de sa part pour qu'il perde sa place en équipe d'Angleterre".



"Son palmarès, sa façon de diriger et son rôle de capitaine sont difficiles (à égaler) pour un Tammy Abraham ou qui que ce soit d'autre, mais ils doivent continuer à marquer des buts".



"J'aime la façon dont Gareth (Southgate) a collé à la manière dont il veut jouer, avec un style plus attrayant et une chance donnée aux jeunes".



"Je pense que tous les fans anglais devraient être enthousiastes, non pas pour l'avenir, mais simplement enthousiastes et impatients de voir ce qui pourrait se passer dès l'Euro".