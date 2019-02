Tottenham : Harry Kane doit partir selon Zlatan Ibrahimovic

L'ancien attaquant de Manchester United a donné son avis sur la suite que Harry Kane devrait donner à sa carrière... s'il veut gagner des titres.

Tottenham a enchaîné, mercredi soir, sa deuxième défaite consécutive en Premier League. Après Burnley le week-end dernier (2-1), c'est Chelsea qui s'est défait des Spurs à Stamford Bridge (2-0).

Deux défaites qui ont probablement mis fin aux espoirs de titre pour les hommes de Mauricio Pochettino, qui pointent désormais à 9 longueurs de Liverpool et 8 de Manchester City. L'entraîneur argentin l'a reconnu lui-même à l'issue de la rencontre : "Après Burnley, j’ai dit que c’était difficile [pour le titre], et ce soir [mercredi] c’est impossible de lutter contre Manchester City et Liverpool. Eux seuls peuvent gagner le championnat. Nous devons nous battre pour gagner des matches et être justes."

Le dernier espoir pour les Spurs de remporter un trophée en fin de saison semble désormais résider dans la Ligue des Champions. Mais malgré leur victoire en 8e de finale aller contre Dortmund, un succès final reste pour l'instant hypothétique.

Une situation qui fait dire à Zlatan Ibrahimovic que, si Kane veut remporter des titres et garnir son palmarès, il ferait le bon choix en quittant Londres. "Quand j’étais en Angleterre, je l’ai vu jouer. Je pense que c’est un bon buteur, il est encore en progrès", a-t-il déclaré à Bethard.

"Il fait de bonnes choses, mais j’ai toujours dit que jouer et réussir dans un grand club, c’est différent que de le faire dans un club normal, avec tout le respect que j’ai pour Tottenham. Ce sont deux situations différentes. J'ai vu des joueurs faire de bonnes choses, mais quand ils sont arrivés dans un grand club, c’était différent."

"Je pense qu’il peut y arriver [à jouer dans un grand club]. Il faut juste qu’il fasse le premier pas. Les gens ne se souviennent que de ce que vous gagnez, et il a besoin de gagner. Donc s’il veut remporter des trophées, oui je pense qu’il doit partir. je pense que Tottenham a une bonne équipe, mais ils n’ont pas le niveau pour tout gagner, même s’ils ont un coach fantastique."

Meilleur buteur de la dernière Coupe du monde en Russie avec 6 réalisations, Kane occupe actuellement la 4 place du classement des buteurs de Premier League avec 15 buts - total le plus élevé de son équipe. Absent des terrains pendant près d'un mois en raison d'une blessure, il a marqué dès son retour sur la pelouse de Burnley, même si cela n'a pas suffi à faire gagner son équipe.