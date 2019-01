Tottenham, Harry Kane de nouveau élu meilleur joueur d'Angleterre

Meilleur buteur du Mondial (6 réalisations) et leader offensif de Tottenham, Harry Kane a été désigné meilleur joueur d'Angleterre en 2018.

Harry Kane conserve son trophée. Déjà élu meilleur joueur d'Angleterre sur l'année 2017, le buteur des Spurs a de nouveau été élu.

L'attaquant a largement contribué au parcours des Three Lions, demi-finalistes de la Coupe du Monde en Russie, en terminant meilleur buteur de la compétition (6 buts). Auteur de 20 buts en 31 apparitions depuis le début de la saison, l'attaquant de 25 ans avait terminé deuxième meilleur buteur de Premier League la saison passée (30 réalisations), derrière l'intouchable Mohamed Salah.

"Etre élu meilleur joueur d’Angleterre pour la deuxième année consécutive est une chose dont je suis extrêmement fier", a-t-il déclaré sur le site internet de Tottenham. "Après une année aussi monumentale, ce prix revêt une importance particulière, car c’est toujours un honneur d’être reconnu par les personnes qui comptent le plus, les fans."

Avant de se projeter sur la suite : "Cependant, mes coéquipiers en Angleterre, Gareth Southgate et son personnel, ont déployé des efforts collectifs pour atteindre un tel résultat positif en 2018, et nous avons bénéficié d’un soutien fantastique de la part des spectateurs et à la maison. Nous ne voulons pas que 2018 soit notre seul point culminant. Nous poursuivons donc notre progression avec les qualifications pour l’Euro 2020 et les finales de la Ligue des Nations de l’UEFA en 2019."