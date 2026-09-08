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Premier League
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Tottenham-Everton, avant-match de Premier League : les Spurs n’ont toujours pas marqué après 270 minutes

Premier League
Tottenham
Everton
A. Maitland-Niles
R. De Zerbi

Présentation complète du match entre Tottenham et Everton en Premier League. Nous évoquons la tactique, les nouvelles des équipes, les transferts et plus encore.

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Premier League - Journée 4
Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur contre Everton débute le 12 septembre 2026 à 12 h 30 EST et à 17 h 30 GMT.

Tottenham toujours muet après 270 minutes de football

Malgré les dépenses considérables de Tottenham sur le marché des transferts, le club n'est toujours pas parvenu à trouver le chemin des filets lors de ses trois premiers matches de Premier League cette saison. Des défaites contre Brentford et Newcastle ont été suivies d'un terne match nul 0-0 face à Nottingham Forest lors de la dernière journée. L'équipe de Roberto De Zerbi n'a même pas cadré la moindre frappe contre Forest et a pu remercier la VAR, qui a annulé le but tardif de Neco Williams pour une main. Les nouvelles recrues Savio (titulaire), Omar Marmoush (titulaire) et Mykhailo Mudryk (entré en jeu) ont tous participé à la rencontre.

Nottingham Forest FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

Un but exceptionnel de Maitland-Niles préserve le début de saison sans défaite d'Everton

Everton est revenu deux fois au score contre Man United pour arracher un match nul 2-2 contre Man United. Le nouveau venu Ainsley Maitland-Niles a inscrit un boulet de canon à la 96e minute, ce qui signifie qu'Everton compte cinq points en trois sorties jusqu'ici et reste invaincu.

Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Statistiques clés

  • Tottenham n'a marqué aucun but lors de ses trois premiers matches de championnat d'une saison pour la première fois depuis 1975.
  • La dernière victoire d'Everton à l'extérieur en Premier League contre Tottenham remonte à septembre 2020.
  • Tottenham a remporté ses deux matches de championnat contre Everton la saison dernière et a gagné ses cinq derniers matches à domicile de Premier League contre Everton.

Compositions probables

Tottenham (4-2-3-1) : Kinsky ; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Udogie ; Tonali, Bentancur ; Savio, Gallagher, Mudryk ; Marmoush.

Everton (4-2-3-1) : Pickford ; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko ; Armstrong, Garner ; Johnson, Dewsbury-Hall, George ; Barry.

Nouvelles des équipes et effectifs

Tottenham vs Everton Équipes probables

Entraineur

  • R. De Zerbi

Forme

TOT

TOT - Forme

TSG
N2-2
BRE
D3-0
CHA
V5-1
NEW
D0-2
NFO
N0-0
But marqué (encaissé)
7/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
EVE

EVE - Forme

LIL
N1-1
CRY
V2-0
PNE
V0-4
BOU
N1-1
MUN
N2-2
But marqué (encaissé)
10/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Confrontations directes

Face à face

TottenhamNulEverton
3
1
1
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
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Everton
EVE
0
FDM
Premier League
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Everton
EVE
0
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3
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2
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Tottenham
TOT
4
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Everton
EVE
0
FDM
Premier League
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Everton
EVE
2
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Tottenham
TOT
2
FDM
12Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
330061+59
V
V
V
3
HullHullHUL
321030+37
N
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
320187+16
D
V
V
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
N
N
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
V
N
N
7
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
N
V
N
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
N
N
V
9
LeedsLeedsLEE
312032+15
N
N
V
10
BrightonBrightonBHA
311185+34
N
D
V
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
N
V
D
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
N
V
D
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
V
D
D
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
D
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
N
N
D
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
N
N
D
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
N
D
D
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
N
D
D
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
D
D
D
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

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