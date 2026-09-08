Tottenham Hotspur contre Everton débute le 12 septembre 2026 à 12 h 30 EST et à 17 h 30 GMT.
Tottenham toujours muet après 270 minutes de football
Malgré les dépenses considérables de Tottenham sur le marché des transferts, le club n'est toujours pas parvenu à trouver le chemin des filets lors de ses trois premiers matches de Premier League cette saison. Des défaites contre Brentford et Newcastle ont été suivies d'un terne match nul 0-0 face à Nottingham Forest lors de la dernière journée. L'équipe de Roberto De Zerbi n'a même pas cadré la moindre frappe contre Forest et a pu remercier la VAR, qui a annulé le but tardif de Neco Williams pour une main. Les nouvelles recrues Savio (titulaire), Omar Marmoush (titulaire) et Mykhailo Mudryk (entré en jeu) ont tous participé à la rencontre.Getty Images
Un but exceptionnel de Maitland-Niles préserve le début de saison sans défaite d'Everton
Everton est revenu deux fois au score contre Man United pour arracher un match nul 2-2 contre Man United. Le nouveau venu Ainsley Maitland-Niles a inscrit un boulet de canon à la 96e minute, ce qui signifie qu'Everton compte cinq points en trois sorties jusqu'ici et reste invaincu.Getty Images
Statistiques clés
- Tottenham n'a marqué aucun but lors de ses trois premiers matches de championnat d'une saison pour la première fois depuis 1975.
- La dernière victoire d'Everton à l'extérieur en Premier League contre Tottenham remonte à septembre 2020.
- Tottenham a remporté ses deux matches de championnat contre Everton la saison dernière et a gagné ses cinq derniers matches à domicile de Premier League contre Everton.
Compositions probables
Tottenham (4-2-3-1) : Kinsky ; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Udogie ; Tonali, Bentancur ; Savio, Gallagher, Mudryk ; Marmoush.
Everton (4-2-3-1) : Pickford ; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko ; Armstrong, Garner ; Johnson, Dewsbury-Hall, George ; Barry.
Nouvelles des équipes et effectifs
Tottenham vs Everton Équipes probables
Entraineur
- R. De Zerbi
Forme
Confrontations directes
Face à face
Classement
|#
|P
|V
|N
|D
|BP
|A
|+/-
|Pts
|Forme
|1
|3
|3
|0
|0
|7
|2
|+5
|9
V
V
V
|2
|3
|3
|0
|0
|6
|1
|+5
|9
V
V
V
|3
|3
|2
|1
|0
|3
|0
|+3
|7
N
V
V
|4
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|+1
|6
D
V
V
|5
|3
|1
|2
|0
|5
|2
|+3
|5
N
N
V
|6
|3
|1
|2
|0
|6
|4
|+2
|5
V
N
N
|7
|3
|1
|2
|0
|6
|4
|+2
|5
N
V
N
|8
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|+2
|5
N
N
V
|9
|3
|1
|2
|0
|3
|2
|+1
|5
N
N
V
|10
|3
|1
|1
|1
|8
|5
|+3
|4
N
D
V
|11
|3
|1
|1
|1
|7
|6
|+1
|4
N
V
D
|12
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
N
V
D
|13
|3
|1
|0
|2
|4
|8
|-4
|3
V
D
D
|14
|3
|1
|0
|2
|4
|8
|-4
|3
D
D
V
|15
|3
|0
|2
|1
|4
|5
|-1
|2
N
N
D
|16
|3
|0
|2
|1
|2
|3
|-1
|2
N
N
D
|17
|3
|0
|1
|2
|0
|5
|-5
|1
N
D
D
|18
|3
|0
|1
|2
|0
|5
|-5
|1
N
D
D
|19
|3
|0
|0
|3
|4
|7
|-3
|0
D
D
D
|20
|3
|0
|0
|3
|0
|5
|-5
|0
D
D
D