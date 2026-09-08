Premier League - Journée 4 12 sept. 2026 - 12:30 Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur contre Everton débute le 12 septembre 2026 à 12 h 30 EST et à 17 h 30 GMT.

Tottenham toujours muet après 270 minutes de football

Malgré les dépenses considérables de Tottenham sur le marché des transferts, le club n'est toujours pas parvenu à trouver le chemin des filets lors de ses trois premiers matches de Premier League cette saison. Des défaites contre Brentford et Newcastle ont été suivies d'un terne match nul 0-0 face à Nottingham Forest lors de la dernière journée. L'équipe de Roberto De Zerbi n'a même pas cadré la moindre frappe contre Forest et a pu remercier la VAR, qui a annulé le but tardif de Neco Williams pour une main. Les nouvelles recrues Savio (titulaire), Omar Marmoush (titulaire) et Mykhailo Mudryk (entré en jeu) ont tous participé à la rencontre.

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Un but exceptionnel de Maitland-Niles préserve le début de saison sans défaite d'Everton

Everton est revenu deux fois au score contre Man United pour arracher un match nul 2-2 contre Man United. Le nouveau venu Ainsley Maitland-Niles a inscrit un boulet de canon à la 96e minute, ce qui signifie qu'Everton compte cinq points en trois sorties jusqu'ici et reste invaincu.

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Statistiques clés

Tottenham n'a marqué aucun but lors de ses trois premiers matches de championnat d'une saison pour la première fois depuis 1975.

La dernière victoire d'Everton à l'extérieur en Premier League contre Tottenham remonte à septembre 2020.

Tottenham a remporté ses deux matches de championnat contre Everton la saison dernière et a gagné ses cinq derniers matches à domicile de Premier League contre Everton.

Compositions probables

Tottenham (4-2-3-1) : Kinsky ; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Udogie ; Tonali, Bentancur ; Savio, Gallagher, Mudryk ; Marmoush.

Everton (4-2-3-1) : Pickford ; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko ; Armstrong, Garner ; Johnson, Dewsbury-Hall, George ; Barry.

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