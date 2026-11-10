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Tottenham Hotspur et Newcastle United suivent de près le défenseur central de l’AC Milan Koni De Winter, dans l’optique de renforcer leur défense lors des prochains mercatos. L’international belge de 24 ans a attiré l’attention de plusieurs cellules de recrutement de Premier League après s’être imposé comme titulaire à San Siro sous les ordres de l’entraîneur Ruben Amorim.

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Des clubs anglais supervisent un défenseur belge

Selon TEAMtalk, des recruteurs de Tottenham et de Newcastle ont observé De Winter ces dernières semaines, tout comme ceux de Leeds United et de Brentford. Liverpool, Manchester United et Chelsea ont également été associés au défenseur belge, mais le média précise qu’il n’est qu’un nom parmi d’autres sur les listes de ces trois grands clubs.

À l’aise aussi bien à droite d’une défense à trois que dans une charnière centrale à deux, il s’est distingué par sa puissance dans les airs et son sang-froid balle au pied.

Sa polyvalence tactique séduit à l’AC Milan

Passé par les équipes de jeunes de la Juventus, puis prêté pour acquérir de l’expérience chez les professionnels, le défenseur s’est imposé dans l’élite italienne après son transfert définitif au Genoa. Ses performances ont convaincu l’AC Milan de le recruter en 2025. À San Siro, il a inscrit son premier but pour le club au cours d’une première saison convaincante.

Désormais international belge, De Winter a confirmé ces débuts et s’est imposé comme un titulaire régulier dans le dispositif défensif d’Amorim, en Serie A comme en Ligue Europa. Alliant présence physique et qualités techniques pour relancer depuis l’arrière, il a été titularisé lors de 10 des 11 premières journées de championnat de son équipe cette saison. Il a contribué à trois matches sans encaisser de but, aidant le club à occuper la quatrième place du classement, à seulement quatre points du leader, la Lazio.

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L’AC Milan en position de force dans les négociations

Malgré une concurrence accrue pour les places en Lombardie, des sources internes indiquent que le joueur de 24 ans est satisfait de son temps de jeu régulier et ne cherche pas à quitter San Siro. L’ancien joueur du Genoa étant lié au club par un contrat de longue durée jusqu’en 2030, la direction le considère comme un pilier de son projet d’avenir et ne subit aucune pression financière pour le vendre.

Tout club anglais souhaitant le faire quitter l’Italie devra donc soumettre une offre suffisamment lucrative pour convaincre à la fois le grand club de Serie A et le joueur lui-même.

Les mercatos mettront à l’épreuve la détermination du club italien

Si De Winter a publiquement réaffirmé son attachement à l’AC Milan, l’ampleur de l’intérêt venu de Premier League lui garantit de rester une cible de premier plan à l’approche de janvier et de l’été prochain. Les responsables du recrutement des clubs anglais auront fort à faire pour convaincre le Belge de quitter un club qui a clairement montré sa confiance en sa progression. En attendant, le défenseur se concentrera sur l’objectif d’aider l’équipe d’Amorim, quatrième, à combler après la trêve internationale son retard de quatre points sur la Lazio, en tête de la Serie A.