Tottenham, Eriksen : "J'aurais voulu choisir mon avenir comme dans Football Manager"

L'international danois ne regrette pas d'avoir affiché ses envies d'ailleurs et aimerait pouvoir être maître de son propre destin.

Christian Eriksen n'a pas disputé son dernier match avec le maillot des Spurs lors du derby du nord de Londres contre dimanche dernier. Mauricio Pochettino craignait de perdre l'international danois lors de la dernière ligne droite du mercato estival, finalement il pourra bien s'appuyer sur son meneur de jeu cette saison, ou tout du moins jusqu'en janvier prochain. Annoncé au et à , Christian Eriksen va donc devoir patienter avant de changer d'air.

En fin de contrat en juin prochain, le meneur de jeu de n'a toujours pas prolongé son bail avec les Spurs. Christian Eriksen a même mis la pression sur ses dirigeants lors de ce mercato estival faisant part de ses envies d'ailleurs. Les Spurs auraient d'ailleurs eu intérêt à le vendre s'ils ne voulaient pas le perdre, à l'avenir, sans la moindre compensation financière. Christian Eriksen n'a pas obtenu gain de cause, mais il ne regrette pas d'avoir manifesté ses envies.

"Tout le monde veut savoir où je veux jouer"

Non, ce n’était pas faux, mais c’est du football et on ne sait jamais ce qui se passe dans le football et beaucoup de choses entrent toujours en jeu. J’aimerais pouvoir décider comme dans Football Manager (le jeu vidéo ndlr), mais malheureusement, je ne le peux pas. "Pour moi, ce n’est pas difficile de me vider la tête. Je ne lis pas beaucoup ce qui est écrit", a analysé le meneur de jeu de 27 ans dans les colonnes d'Ekstra Bladet.

"Et maintenant, je suis impliqué depuis de nombreuses années dans de nombreuses rumeurs qui ont lieu chaque année. Mais il est clair que la situation a été un peu plus féroce cette année, car mon contrat est sur le point d'expirer. Je sais que beaucoup de gens s'intéressent à l'endroit où je veux jouer. C'est comme ça. C'est comme ça dans un grand club si vous avez bien joué. Il y aura toujours des rumeurs", a ajouté le Danois.

Les fans de Tottenham peuvent respirer... pour le moment. Ils feraient bien de profiter des derniers mois de Christian Eriksen sous le maillot des Spurs. En fin de contrat en juin prochain, le Danois, au vu de ses propos, ne compte visiblement pas prolonger son contrat et sera donc libre de choisir sa future destination dès le 1er janvier 2020. Du monde risque de se bousculer au portillon pour s'attacher les services de Christian Eriksen.