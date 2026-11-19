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Tottenham et Liverpool suivent de près Gustavo Varela, la révélation de Monza, après son début de saison tonitruant en Serie A. L’attaquant portugais de 21 ans est rapidement devenu l’un des talents les plus convoités d’Europe. Monza réclame désormais 40 millions d’euros à l’approche du mercato de janvier.

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Les géants de Premier League entrent dans la course

Tottenham et Liverpool se présentent comme de sérieux prétendants pour recruter Varela, la révélation de Monza . Les deux clubs de Premier League suivent de près l’attaquant de 21 ans après ses débuts tonitruants dans l’élite italienne. Selon Il Corriere dello Sport, Tottenham s’est déjà officiellement renseigné sur la disponibilité de l’attaquant portugais.

De son côté, Liverpool envoie régulièrement des recruteurs aux matches de Monza pour évaluer la rapide progression physique et technique du joueur. Cet intérêt marqué ajoute une nouvelle dimension à une âpre bataille entre clubs européens. La Juventus était auparavant considérée comme le principal prétendant à la signature de l’attaquant très convoité avant le mercato de janvier.

La révélation de Serie A enchaîne les buts

Varela est une véritable révélation depuis son transfert estival de Benfica pour la modique somme de 2,5 millions d’euros. Il s’est rapidement adapté à son nouvel environnement et s’est imposé comme le finisseur le plus redoutable d’Italie. Le jeune attaquant affiche un bilan exceptionnel de neuf buts lors de ses dix premières apparitions en Serie A cette saison. Cette incroyable série l’a propulsé en tête du classement des buteurs du championnat.

Ses performances dominantes en club ne sont pas non plus passées inaperçues sur la scène internationale. Le redoutable attaquant a récemment décroché une première convocation méritée avec l’équipe nationale A du Portugal, renforçant encore sa notoriété mondiale.

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Benfica détient une clause contractuelle cruciale

La course pour recruter Varela ne se limite pas à Tottenham, Liverpool et la Juventus. Arsenal, Brentford et Sunderland, trois autres clubs anglais, ont tous pris des renseignements en vue d’un éventuel transfert, tout comme Naples, ambitieux prétendant en Serie A.

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Tout transfert nécessitera des négociations minutieuses concernant son ancien club. Si Benfica ne dispose pas d’une option lui permettant de recruter à nouveau le jeune attaquant, le club conserve une clause lui garantissant 20 % du montant d’une future revente.

En outre, le géant portugais dispose du droit contractuel strict de s’aligner sur toute offre officielle reçue par Monza. Ce détail pourrait peser lourdement sur la future destination de l’attaquant très convoité.

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Monza fixe un prix élevé

Monza a pleinement conscience de la valeur de son atout offensif et compte réclamer une somme importante. Plusieurs sources indiquent que le club a fixé le prix de sa star à 40 millions d’euros.

Le mercato de janvier devrait donner lieu à d’intenses négociations entre dirigeants au sujet du jeune attaquant. En attendant qu’un accord soit conclu, Varela restera concentré sur la poursuite de sa remarquable série de buts sur le terrain.