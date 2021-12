Tottenham éliminé de l'Europa Conférence après sa défaite sur tapis vert contre Rennes

Tottenham a quitté l'Europa Conference League après avoir été contraint de renoncer à son dernier match de groupe contre Rennes, a annoncé l'UEFA. Ce match avait été annulé en raison d'une épidémie de Covid-19 dans le camp des Spurs. L'équipe d'Antonio Conte devait accueillir l'équipe de Ligue 1 le 9 décembre, mais elle a été contrainte de renoncer à ce projet après que plusieurs joueurs et membres du staff ont contracté le coronavirus.

Le match entre Tottenham et Rennes n'aura pas lieu

Les Rennais avaient alors exprimé leur déception de voir le match reporté dans un délai aussi court. L'instance dirigeante du football européen leur a accordé une victoire 3-0 car aucune date ne peut être fixée. Un communiqué de l'UEFA indique : "Suite à plusieurs cas positifs de COVID-19 qui ont été identifiés chez des joueurs et des membres du personnel du Tottenham Hotspur FC, le match de phase de groupe de l'UEFA Europa Conference League 2021/22 entre le Tottenham Hotspur FC et le Stade Rennais FC - prévu le 9 décembre 2021 à Londres, Royaume-Uni - n'a pas pu être joué".

Défaite sur tapis vert pour Tottenham

"L'affaire a été soumise à l'Instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA, afin qu'une décision soit prise conformément à l'annexe J du Règlement de l'UEFA Europa Conference League (saison 2021/22). Sur la base de l'article 30 (4) du Règlement disciplinaire de l'UEFA et compte tenu des circonstances urgentes de l'affaire, le président ad-hoc de l'Instance de contrôle, d'éthique et de discipline a renvoyé l'affaire à l'Instance d'appel", a ajouté l'UEFA dans son communiqué.

"Le président de l'Instance d'appel de l'UEFA a pris la décision suivante : Déclarer le match de la phase de groupes de l'UEFA Europa Conference League 2021/22 entre le Tottenham Hotspur FC et le Stade Rennais FC, qui devait initialement se jouer le 9 décembre 2021, comme perdu par forfait par le Tottenham Hotspur FC, qui est donc réputé avoir perdu le match 0-3 conformément à l'annexe J.3.1 du Règlement de l'UEFA Europa Conference League (Saison 2021/22)."

Plusieurs matches de retard à combler pour les Spurs

Après avoir été contraints d'accepter que la rencontre avec Rennes ne puisse avoir lieu, ce qui a entraîné une nouvelle défaite, les Spurs termineront à la troisième place du groupe G. Cela signifie qu'ils sont éliminés de la Conférence League et par conséquent de toute compétition européenne pour la saison 2021-2022. Le Vitesse Arnhem accèdera aux barrages, les seizièmes de finales de la compétition, où il affrontera le Rapid Vienne, une équipe autrichienne. Tottenham, qui n'a récolté que sept points lors de la première édition de l'Europa Conference League, peut désormais se concentrer sur les compétitions nationales.

Ils sont qualifiés pour les quarts de finale de la Carabao Cup, où ils affronteront mercredi leurs rivaux londoniens de West Ham, tout en se préparant à disputer la FA Cup et à viser une éventuelle place parmi les quatre premiers de la Premier League. L'équipe de Conte devra faire face à un calendrier chargé à partir de ce moment-là, les Spurs ayant déjà trois matchs de retard sur Manchester City et les autres équipes qui occupent actuellement les places qualificatives pour la Ligue des champions dans le championnat anglais.