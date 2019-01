Tottenham - Dele Alli absent jusqu'en mars

Sorti face à Fulham, le milieu offensif anglais des Spurs va être écarté des terrains durant plusieurs semaines comme Harry Kane.

Les jours passent et les coups durs s'enchainent pour Tottenham. Après avoir perdu Harry Kane sur blessure pour environ un mois et demi, c'est autour de son "lieutenant", Dele Alli d'être écarté des terrains pour plusieurs semaines. En effet, les Spurs ont communiqué ce mardi sur la blessure de l'international anglais et ce dernier va, comme son compatriote Harry Kane, être absent jusqu'au mois de mars.

Buteur face à Fulham, Dele Alli a été contraint de céder sa place en cours de match à cause d'une douleur à l'ischio-jambier. Le verdict est donc tombé et l'international anglais va devoir se faire soigner avant de revenir sur les terrains. Une bien mauvaise nouvelle, une de plus, pour Mauricio Pochettino. L'Argentin avait déjà perdu son meilleur buteur, Harry Kane, et doit également faire sans Heung-Min Son, actuellement parti disputer la Coupe d'Asie.

Après la rencontre face à Fulham, Mauricio Pochettino avait encore un léger espoir de pouvoir compter sur Dele Alli dans les prochains jours, mais ne voulait pas non plus risquer une plus lourde blessure : "J'espère que ce n'est pas gros problème. Nous devrons l'évaluer. L'ischio-jambier est un muscle avec lequel nous devons faire attention".

"Ce ne sera pas facile, mais nous nous essayerons de gagner. Certaines blessures apparaissent dans une période où le calendrier est plus chargé. C'est une bonne opportunité pour des joueurs qui ne font pas toujours partie du onze de départ. À eux de faire preuve de qualité", avait analysé l'ancien de Southampton concernant les absences d'Harry Kane, Heung-Min Son et possiblement Dele Alli pour les prochains matches.

La Ligue des champions se profile et des rencontres capitales dans la course à la Ligue des champions en Premier League également pour Tottenham qui va donc devoir faire au mieux sans ses leaders en attaque. Seule note positive, Lucas Moura va effectuer son retour dans les prochains jours. Mauricio Pochettino a du pain sur la planche pour aligner un onze compétitif dans les prochaines semaines.