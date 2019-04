Tottenham - Danny Rose : "Le racisme ? J'en ai assez. J'ai hâte que le foot soit derrière moi"

Le défenseur de Tottenham et de l'Angleterre dit avoir hâte de prendre sa retraite de footballeur en raison des incidents racistes réguliers.

Alors que plusieurs incidents racistes visant des joueurs de football se sont produits ces dernières semaines, le défenseur de Danny Rose a déclaré ne plus supporter la situation. L'international anglais de 28 ans a même admis attendre avec impatience de prendre sa retraite internationale pour laisser tout cela derrière lui. "J’en ai assez. Il me reste encore cinq ou six ans à faire du foot et j’ai hâte que ce soit derrière moi au vu de ce qui se passe actuellement dans ce sport."

Cette semaine, c'est l'attaquant de la , Moise Kean, qui a été visé par des chants racistes des supporters de , où les Bianconeri se sont imposés (2-0) grâce notamment à une réalisation du jeune international italien. Un match qui avait fait la polémique, en raison notamment des déclarations de Leonardo Bonucci, qui avait reproché à son jeune coéquipier d'avoir fêté son but devant les supporters adverses.

Il y a à peine deux semaines, ce sont plusieurs joueurs de la sélection anglaise qui étaient concernés lors d'un déplacement sur la pelouse du Monténégro. Danny Rose, mais également Callum Hudson-Odoi ou encore Raheem Sterling avaient été visés lors de la victoire des Three Lions en éliminatoires pour le prochain Euro (5-1). Un match à l'issue duquel l'UEFA a ouvert une enquête. "Quand des pays ne sont punis que d’une amende équivalente à ce que je peux dépenser lors d’une soirée festive à Londres, que peut-on espérer ?", se désole Rose, pour qui les sanctions devraient donc être plus importantes.

D'autant que ce n'est pas la première fois qu'il est visé lors d'un déplacement dans les Balkans. "J’ai joué en il y a huit ans et ça m’était arrivé. Alors je me suis dit que ça pourrait se reproduire… et c’est arrivé."