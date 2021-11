Tottenham : Conte hésite entre deux joueurs du Real Madrid

Antonio Conte serait intéressé par le retour de Gareth Bale à Tottenham lorsque le contrat du Gallois prendra fin l'été prochain.

Si les Spurs signent l'attaquant du Real Madrid, Bale rejoindra la Premier League pour la troisième fois, puisqu'il y a exercé son métier avant de rejoindre les Blancos et a été prêté à Tottenham la saison dernière.

Selon le journaliste espagnol Eduardo Inda, Conte a déjà refusé la possibilité de signer son ancien joueur Eden Hazard, car le coach italien estime que l'international belge manque de rythme de travail.

"Daniel Levy aimerait signer un joueur du Real Madrid, mais un joueur qui est toujours blessé", a déclaré Inda à El Chiringuito.

"Il voulait signer Eden Hazard, mais Conte lui a dit 'non' parce qu'il le connaît depuis qu'il a entraîné Chelsea et dit qu'il a peu d'intensité et qu'il n'est pas très travailleur".

"La chose la plus frappante est le joueur que Conte a demandé à Levy d'aller à Londres. Il s'agit de Gareth Bale.

"Le contrat de Bale court jusqu'à la fin de la saison, mais en hiver il ne serait pas libre".

L'international gallois a inscrit 16 buts et trois passes décisives dans les 34 duels qu'il a disputés lors de son second passage à Tottenham la saison dernière.

Bale est de retour avec le Pays de Galles

L'article continue ci-dessous

Bale n'a pratiquement pas joué cette saison avec le Real Madrid en raison d'une blessure qui l'a écarté de la première ligne droite de 2021/22.

Cependant, l'ailier de 32 ans a rejoint l'équipe nationale du Pays de Galles pour la pause internationale de novembre et il devrait revenir à l'action pour Los Blancos dans les prochaines semaines.

En attendant, son avenir et celui d'Eden Hazard restent incertains, car le Real Madrid ne prévoit pas de renouveler le contrat de Bale l'été prochain.