Tottenham, Conte explique pourquoi c'est le moment idéal pour prolonger Harry Kane

L'Anglais a été lié à un départ des Spurs les deux derniers été, mais Antonio Conte estime que c'est le "moment idéal" pour le prolonger.

Harry Kane est une machine à marquer. Perturbé par les rumeurs de transfert à Manchester City l'an dernier, l'international anglais n'avait pas bien débuté sa saison. Cette année, Harry Kane a appris de ses erreurs et a démarré tambour battant. L'international anglais démontre encore qu'il est un buteur insatiable avec quatre buts en quatre rencontres.

"J'aimerais signer un nouveau contrat à Harry Kane"

Cet été, le Bayern Munich a notamment fait état de son intérêt pour l'Anglais, mais le prix demandé par Tottenham a repoussé les Bavarois. Harry Kane est toujours resté fidèle au club qui lui a permis de percer. Il reste une présence prolifique pour les Spurs, avec 252 buts enregistrés pour le club du nord de Londres, et pourrait être sur le point de voir un nouveau contrat lui être proposé.

Conte a déclaré à propos des efforts déployés pour conserver sa star : "Je pense que mon opinion n'est qu'une opinion parmi un million d'autres. Pour forcer le club, pour dire au club, de signer un nouveau contrat pour Harry Kane. Parce que je le répète : nous parlons d'un attaquant de classe mondiale, nous parlons d'un joueur qui, en ce moment, est le joueur le plus représentatif de Tottenham, non ? C'est sûr, j'aimerais signer un nouveau contrat pour Harry".

"Le moment parfait pour ce projet"

"Le moment idéal. Mais vous le savez très bien : vous créez le moment parfait avec un projet. Si le joueur comprend qu'il y a un processus correct, et que tout le monde va dans la même direction. Chaque joueur veut voir cela. Et je pense que Harry est certainement heureux, parce qu'il voit ce type de situation", a ajouté l'entraîneur italien.

Harry Kane, qui est maintenant âgé de 29 ans, dispose actuellement d'un contrat avec Tottenham Hotspur jusqu'à l'été 2024. Cependant, les Spurs sont naturellement désireux de s'assurer qu'il poursuive l'aventure dans le Nord de Londres au-delà de cette date. Néanmoins, si l'Anglais veut rester maître de son destin et éventuellement forcer un départ si jamais le club était amené à manquer de nouveau la Ligue des champions, il aurait tout intérêt à attendre avant de prolonger.

En effet, sur le marché des transferts les clubs désirant s'attacher ses services ne manquent pas. Toutefois l'indemnité demandé par Tottenham en refroidit plus d'un et plus son contrat se rapprochera de son échéance, plus les Spurs auront des demandes réalistes pour laisser filer leur capitaine. Un sacré dilemme s'offre à Harry Kane.

L'international anglais arrive à la croisée des chemins. Faire confiance à Tottenham, prolonger et devenir très probablement l'homme d'un seul club avec en ligne de mire le record de buts inscrits par Alan Shearer en Premier League ou rester maître de son destin, se rapprocher de la fin de son bail actuel avec pour but de rejoindre un géant européen comme le Bayern Munich afin d'étoffer son armoire à trophées.