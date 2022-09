Tottenham et Chelsea gagnent, Manchester City coince, Haaland et Mitrovic encore buteurs

Des trois gros qui jouaient ce samedi, seul Manchester City n'a pas gagné. Tottenham en profite ainsi pour rejoindre au classement les Citizens.

Avec le retour de la Ligue des champions la semaine prochaine, Tottenham, Chelsea et Manchester City jouaient ce samedi 3 septembre en Premier League, à l'occasion de la sixième journée.

Tottenham reste invaincu, Mitrovic soigne ses stats

Futur adversaire de l'OM, Tottenham accueillait Fulham pour l'un des nombreux derbies londoniens de la saison.

Dominateurs, les Spurs se sont imposés 2-1 avec des réalisations de Pierre-Emile Højbjerg (40e) et d'Harry Kane (75e). Les hommes de Conté ont beaucoup vendangé (transversale pour Son, 33e) et en fin de match, l'inévitable Aleksandar Mitrovic a réduit l'écart (83e) pour s'offrir son sixième but en autant de matches de Premier League.

Chelsea s'est fait peur, coaching gagnant pour Tuchel

Dans l'autre derby londonien du jour, Chelsea a souffert pour battre West Ham. Les Hammers ont ouvert le score par Antonio après l'heure de jeu (62) mais le coaching de Thomas Tuchel a fait la différence.

L'entraîneur allemand a fait entrer à la 72e Ben Chilwell et Kai Havertz. Le premier a égalisé quatre minutes après son apparition sur la pelouse tandis que l'Allemand a inscrit le but de la victoire à la 88e minute sur une passe décisive de… Chilwell.

Haaland buteur mais City accroché

Si Tottenham et Chelsea ont gagné, ce n'est pas le cas de Manchester City. En déplacement sur le terrain d'Aston Villa, les Citizens ont été dominateurs mais passez tranchants.

Si Haaland a ouvert le score au retour des vestiaires (50e), pour son – déjà – dixième but en championnat, ils n'ont pas réussi à se mettre à l'abri (poteau de De Bruyne, 67e).

Ne renonçant jamais, Aston Villa est parvenu à égalisé, dans un temps faible et à la surprise générale, par Leon Bailey (74e).

Tottenham rejoint City au classement

A l'issue de ces trois matches, Manchester City reste deuxième avec 14 points mais voit Tottenham revenir à sa hauteur. Chelsea est 5e avec 10 points.

Le leader, Arsenal (15 points), joue dimanche à Old Trafford contre Manchester United.

Les résultats de ce samedi en Premier League

Everton - Liverpool : 0-0

Newcastle – Crystal Palace : 0-0

Nottingham Forest – Bournemouth : 2-3

Wolverhampton – Southampton : 1-0

Tottenham – Fulham : 2-1

Brentford – Leeds : 5-2

Chelsea – West Ham : 2-1

Aston Villa – Manchester City : 1-1