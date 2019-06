Tottenham - Cette fois, Mauricio Pochettino entend dépenser

L'entraîneur des Spurs de Tottenham a indirectement demandé à son président de sortir le chéquier lors de ce marché des transferts.

Très discret sur le marché des transferts ces dernières années, est justement parvenu à faire de sa stabilité une force, permettant aux Spurs de Mauricio Pochettino d'atteindre notamment la finale de Ligue des Champions en mai dernier, face à .

Malgré un effectif de qualité, il semblerait cette fois que l'entraîneur des Spurs, qui a accepté de poursuivre l'aventure à Londres l'année prochaine, se décide à frapper fort durant les prochains mois. En effet, dans une interview accordée à TV3 Catalunya, l'Argentin a clairement demandé à ses dirigeants de sortir le chéquier, après plusieurs années sous le signe de la mesure et des dépenses limitées.

Mauricio Pochettino fait passer un message à son président

"Il est essentiel que cette année l’équipe soit renforcée. En moins de deux ans, nous avons économisé beaucoup d’argent sans faire signer de joueurs, ce qui devrait nous permettre de nous renforcer", a d'abord déclaré Mauricio Pochettino, avant de comparer sa situation à celles des autres clubs de , tels que et Liverpool, où les entraîneurs bénéficient, selon lui, d'une plus grande marge de manoeuvre. ​

"À Manchester City et à Liverpool, Pep Guardiola et Jürgen Klopp sont libres de choisir les joueurs qu’ils veulent et ceux qu’ils ne veulent pas. D’autre part, dans des équipes telles que Tottenham, ou , ce n’est pas dans les mains des entraîneurs. Celui qui décide, dans notre cas, c’est le président", a ensuite ajouté le technicien. Un moyen de pression sur son président Daniel Levy, dans le but de faire signer des joueurs courtisés. En première ligne, les Français Tanguy Ndombélé (Olympique Lyonnais) et William Saliba (AS Saint-Etienne).