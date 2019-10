Tottenham-Bayern Munich : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Tottenham accueille le Bayern ce mardi (21h). Diffusion TV, streaming, compo probable... Goal vous dit tout sur ce match de Ligue des champions.

accueille le pour le choc le plus attendu de ce groupe B en phase de poules de .

Les Spurs ont fait une entrée en lice assez mitigée en concédant un score de parité sur la pelouse de l' (0-0). Ce choc contre le Bayern s'apparente donc à un tournant pour le finaliste de la dernière édition.

Dans les rangs bavarois, tous les feux sont au vert. Le Bayern n'a pas manqué ses débuts en cartonnant l'Etoile Rouge de Belgrade (3-0) et le champion d' pourrait frapper fort en s'imposant dans l'antre des Spurs ce mardi soir.

Match Tottenham-Bayern Munich Date Mardi 1er octobre 2019 Coup d'envoi 21h00

Diffusion TV, live streaming : comment regarder le match ?

En , Tottenham-Bayern Munich est diffusé sur la chaîne payante RMC Sport 2.

Chaîne TV Streaming RMC Sport 2 RMC Sport 2

Les joueurs disponibles et la compo probable de Tottenham

Position L'effectif deTottenham Gardiens Lloris, Gazzaniga Défenseurs Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Walker-Peters, Davies Milieux Winks, Wanyama, Dier, Sissoko, Alli, Eriksen, Ndombele, Skipp, Lamela Attaquants Kane, Son, Lucas, Parrott

Le club londonien sera privé de Giovani Lo Celso, qui a un pproblème de hanche, et de Ryan Sessegnon, blessé aux ischio-jambiers.



La compo probable de Tottenham : Lloris ; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies ; Ndombele, Winks, Sissoko ; Eriksen ; Son, Kane. Les joueurs disponibles et la compo probable du Bayern Munich

Position L'effectif du Bayern Munich Gardiens Neuer, Ulreich, Fruchtl, Hoffmann Défenseurs Hernandez, Sule, Pavard, Boateng, Mai, Alaba, Kimmich Milieux Martinez, Thiago, Tolisso, Cuisance, Coutinho, Singh Attaquants Coman, Perisic, Davies, Gnabry, Muller, Lewandowski, Arp

Leon Goretzka et Jann-Fiete Arp sont à l'infirmerie, tandis qu'Ivan Perisic reste incertain après avoir été laissé au repos ce weekend.



David Alaba a fait son retour et pourrait commencer, tout comme Philippe Coutinho, Serge Gnabry et Kingsley Coman, qui postulent aussi à une titularisation.



Le XI probable du Bayern Munich : Neuer ; Pavard, Sule, Boateng, Alaba ; Kimmich, Thiago ; Gnabry, Coutinho, Coman ; Lewandowski

5 stats à connaître (avec Opta)

- Tottenham et le Bayern Munich ne se sont plus affrontés en compétition européenne depuis la saison 1983/84 en Coupe de l’UEFA. Les Anglais avaient éliminé les Allemands 2-1 au score cumulé, avant de remporter la compétition, qui constitue leur dernier trophée européen.

- Le Bayern Munich ne s’est jamais imposé en déplacement face à Tottenham : 1-1 en octobre 1982 (Coupe des vainqueurs de coupes) et 0-2 en décembre 1983 (Coupe de l’UEFA).

- Tottenham a remporté ses 4 derniers matches face à une équipe allemande en Ligue des Champions (tous face à Dortmund), après ne s’être imposé qu’une seule fois lors de ses 4 premiers (2 nuls, 1 défaite).

- Tottenham a remporté 8 de ses 11 dernières réceptions en Ligue des Champions (3 défaites), gardant sa cage inviolée lors de 3 des 4 dernières. Les Spurs ont remporté 75% de leurs réceptions en phase de groupes dans la compétition (9/12 – 3 défaites).

- Le Bayern Munich est invaincu lors de ses 9 derniers déplacements en Ligue des Champions (6 victoires, 3 nuls), mais n’a plus réalisé la passe de 10 dans la compétition depuis octobre 2012-avril 2014 (10).