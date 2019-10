Tottenham - Aurier : "Je voulais partir"

Le latéral droit des Spurs a confié qu'il avait essayé de partir cet été alors que son temps de jeu reste faible depuis son arrivée en Angleterre.

Quatre petites apparitions. C'est tout ce qu'a eu Serge Aurier depuis le début de la saison avec , toutes compétitions confondues. Le latéral des Spurs, arrivé en 2017 à Londres en provenance du , a affirmé qu'il avait voulu partir cet été, avant de voir finalement Kierran Trippier rejoindre l'Atlético. Pas de quoi lui déboucher le paysage sur le couloir droit.

"Je cherchais une porte de sortie, donc je ne pouvais pas jouer, a-t-il confié au Mirror. Quand vous essayer de partir, vous ne pouvez pas jouer parce qu'une blessure ou quoi que ce soit d'autre peut tout faire capoter."

"Je n'ai plus 20 ans, j'ai besoin de jouer et d'être heureux"

"Je voulais partir donc c'était normal pour moi de ne pas être sur le terrain. Ensuite, c'est la décision de l'entraîneur. C'est lui qui décide ce qui est mieux pour le groupe. Comme je l'ai dit, la saison est longue donc nous allons essayer de nous améliorer pour ce qui arrive.

"Ce désir de partir, je pense que c'est un peu normal. Je suis un joueur important de l'équipe nationale. Je n'ai plus 20 ans, j'ai besoin de jouer et d'être heureux. Il y a des situations où vous devez prendre une décision. Je suis un grand garçon et un père, donc il y a des choix qui sont bons pour moi et ma famille."