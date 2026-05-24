Tottenham assure son maintien lors d’une dernière journée palpitante de Premier League ; West Ham est relégué

Tottenham Hotspur a assuré son maintien lors de la dernière journée de Premier League. Les Londoniens se sont imposés 1-0 à domicile face à Everton grâce à un but de João Palhinha juste avant la mi-temps, devançant ainsi West Ham United au classement. West Ham est donc relégué de la Premier League après quatorze ans.

Avant la journée décisive, le scénario était simple : un point suffisait aux Spurs pour se maintenir, tandis que West Ham devait battre Leeds United et espérer une défaite de Tottenham.

Tottenham Hotspur - Everton : 1-0

Tottenham, avec Micky van de Ven titulaire, a bien entamé la rencontre et a dominé les débats en début de match. Conor Gallagher s’est créé une belle occasion et Kevin Danso s’est également montré dangereux sur corner. Everton, sous pression, a peiné à sortir de sa moitié de terrain.

À la demi-heure de jeu, les visiteurs ont pointé le bout de leur nez par James Tarkowski, dont la tête, sur un coup franc de James Garner, a frôlé le cadre. Dominateurs, les Spurs ont continué à appuyer et ont fini par trouver l’ouverture juste avant la mi-temps. Sur corner, sa première tête heurte la barre transversale, mais il suit parfaitement pour pousser le ballon au fond des filets. La tentative d’Everton de dégager sur la ligne intervient trop tard : 1-0.

Après la pause, les Spurs ont géré le match. Everton a certes eu davantage la possession, mais sans se créer de réelles occasions. Jordan Pickford a été alerté par une frappe relâchée de Djed Spence. Alors que le coup de sifflet final approchait, la tension montait chez les Londoniens, repoussés vers leur camp sans toutefois céder.

À la 86^e minute, Everton a finalement percé la surface de réparation. Tyrique George a tenté une passe en retrait vers Beto, mais Van de Ven a intercepté le ballon d’un tacle in extremis. Dans le temps additionnel, Kinsky a réalisé une magnifique parade sur une frappe de George.

West Ham United - Leeds United 3-0

West Ham, avec Crysencio Summerville dans le onze de départ, a fait le nécessaire. Pendant longtemps, les deux équipes se sont neutralisées au London Stadium, où les occasions étaient rares et où Leeds ne parvenait guère à se montrer dangereux.

Après la pause, les Hammers ont accentué la pression. Summerville a d’abord manqué une occasion en or, puis Callum Wilson et Valentín Castellanos ont failli ouvrir le score. À la 67^e minute, ce dernier a finalement repris de la tête, à bout portant, un corner de Jarrod Bowen : 1-0.

Leeds a tenté de réagir en effectuant plusieurs changements, sans toutefois créer de réelles occasions. West Ham a maintenu sa domination et a doublé la mise à la 79^e minute : bien lancé en profondeur par Bruno Fernandes, Bowen a conclu avec sang-froid dans le coin opposé (2-0).

Dans les dernières minutes, Wilson se créa encore une occasion en or, mais le gardien Karl Darlow sauva les siens. Ce même Wilson couronna le tout dans le temps additionnel : son tir lointain, légèrement dévié, toucha l’intérieur du poteau avant de finir au fond des filets (3-0).