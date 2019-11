Tottenham - Après l'avoir piqué, José Mourinho encense Dele Alli

Alors qu'il n'avait pas hésité à le piquer dans son égo, José Mourinho a cette fois félicité Dele Alli, après sa bonne prestation face à West Ham.

Habitué à tancer ses joueurs dans les médias, José Mourinho n'avait pas attendu bien longtemps avant de faire sa première victime à . Juste avant de faire ses grands débuts face à (2-3), le Special One avait adressé un message à son milieu offensif Dele Alli.

En effet, l'international anglais étant en grande difficulté depuis plusieurs mois, le Portugais avait utilisé une méthode qui ressemble beaucoup à celle employée avec Karim Benzema lorsqu'il était au par exemple, consistant à piquer l'égo de son joueur dans l'espoir de provoquer une réaction.

"Je lui ai demandé s’il était Dele Alli ou bien son frère (...) Je pense que c’est potentiellement un joueur fantastique. Maintenant je dois le mettre dans une situation tactique qui le rende heureux. Il faut lancer un processus pour ramener le vrai Dele Alli parce que celui-là c’est celui qui nous a impressionnés dans le passé", avait alors lancé José Mourinho dans des propos rapportés par Sky Sport. Et visiblement, l'ancien coach de et a (encore) fait mouche.

"C’est un joueur fantastique et il l’a montré aujourd’hui"

Et pour cause, Dele Alli a livré une belle prestation samedi à West Ham (3-2) en . Impliqué sur deux buts, l'international anglais a cette fois eu droit aux compliments de son nouvel entraîneur après la rencontre, ce dernier ne cachant pas sa satisfaction.

"J’ai passé quelques minutes avec lui à l’entraînement et en dehors du terrain. Nous disions que le meilleur Dele Alli devait être de retour. Il est trop bon pour ne pas jouer un rôle primordial avec les Spurs. Il est trop bon pour ne pas être l’un des meilleurs joueurs du monde. C’est un joueur fantastique et il l’a montré aujourd’hui", a déclaré le Special One, qui devra compter sur un Dele Alli de retour à son meilleur niveau pour combler le retard accumulé sous Mauricio Pochettino.