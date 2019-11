Tottenham : Alderweireld parti pour rester ?

En fin de contrat l'été prochain, le défenseur belge Toby Alderweireld pourrait rempiler avec Tottenham.

Et si l'arrivée de José Mourinho avait redistribué les cartes pour les joueurs de ?

Depuis plusieurs mois, le défenseur central Toby Alderweireld est annoncé sur le départ. Son contrat expire en juin prochain et plusieurs grosses écuries de auraient coché le nom de ce joueur d'expérience, âgé de 30 ans et disposant d'un riche vécu au très haut niveau.

Tout pourrait néanmoins changer dans les mois à venir puisque la relation entre José Mourinho et ce joueur semble très bonne. Le Special One, qui apprécie les caractéristiques du Belge et souhaitait même l'enrôler lorsqu'il était aux commandes de , souhaiterait le convaincre de rester.

Une prolongation de contrat pourrait donc être formulée dans les prochaines semaines pour le défenseur.

Reste à savoir si ce dossier précis constituera un premier point d'achoppement entre le président Daniel Levy, réputé pour son intransigeance, et un José Mourinho amené à avoir les pleins pouvoirs.