Dans le podcast de son agence de conseil « Spielmacher von 360Media », l’homme de 45 ans a détaillé les circonstances entourant son départ du club de première division française après seulement six matches officiels. Celui-ci est survenu de manière extrêmement surprenante, puisque Toppmöller avait d’abord conduit le club à la victoire en Supercoupe de France contre l’ogre Paris Saint-Germain, avant d’enregistrer peu avant son éviction un succès à l’extérieur en Ligue des champions sur le terrain du Slavia Prague.

L’ambiance au sein du club semblait alors intacte. Selon Toppmöller, le président Joseph Oughourlian s’était manifesté par téléphone dans le vestiaire immédiatement après ce succès à l’extérieur afin d’exprimer son enthousiasme. Aux yeux de Toppmöller, à ce moment-là, « tout le monde était totalement euphorique » et le président « incroyablement heureux, incroyablement fier ».

Le tournant est intervenu lors d’un entretien de deux heures, quand le directeur sportif Jean-Louis Leca et le directeur général Benjamin Parrot ont annoncé à l’entraîneur principal qu’ils souhaitaient une séparation avec son fidèle adjoint Nelson Morgado. La direction jugeait l’assistant de 39 ans « trop exigeant, trop bruyant, en conflit avec trop de personnes ». Morgado était considéré comme un « facteur perturbateur » pour le climat interne du staff.

La direction du club a donc posé un ultimatum à Toppmöller : soit il se séparait de son proche compagnon de route, soit le club procédait à un changement de personnel au poste d’entraîneur principal. La réunion se serait toutefois déroulée dans un climat fondamentalement posé. Toppmöller a déclaré : « Pendant ces deux heures, la conversation a été très harmonieuse. Ils voulaient me convaincre que ce serait aussi mieux pour moi et pour tout le groupe. »

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Pour Toppmöller, en revanche, renoncer à son adjoint n’était pas envisageable. « Si j’avais vu qu’il y avait eu un comportement extrêmement fautif, alors je n’aurais bien sûr pas pu le tolérer. Mais ce n’était tout simplement pas le cas », a-t-il dit, en rejetant l’exigence de la direction.

La conséquence logique a été la fin immédiate de son mandat en France. L’ancien entraîneur de Francfort a poursuivi : « On n’abandonne pas ça comme ça. Mais si j’avais dû trahir mes valeurs, alors j’accepte de me retrouver sans travail à ce moment-là. » Il a ajouté : « Pour moi, il n’était pas question de laisser tomber quelqu’un qui n’avait rien fait d’extraordinaire. Et donc, il est très important pour moi de pouvoir encore me regarder dans le miroir aujourd’hui, plutôt que d’être au bord du terrain. »

La décision a également suscité l’incompréhension dans la famille de Toppmöller. Son père Klaus Toppmöller, ancien attaquant de Bundesliga et lui-même entraîneur pendant de longues années, notamment à Francfort, Bochum et Leverkusen, a réagi au licenciement de son fils en disant : « Ils ne sont plus bien ou quoi ? »

Malgré deux mises à pied au cours d’une année civile, Toppmöller vise un retour rapide sur un banc. Il exclut une longue pause : « Je n’ai pas besoin d’un an de pause maintenant. »