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L’entraîneur du FC Andorra, Carles Manso, a confirmé que le gardien Jesus Owono réfléchissait toujours à son avenir dans le football. Le joueur de 25 ans reste à l’écart du groupe, le temps de faire face aux événements tragiques entourant la mort de l’attaquant de Tenerife Jesus de Miguel.

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Owono s’interroge sur son avenir dans le football

Manso a déclaré que le gardien Owono n’avait pas encore décidé s’il reprendrait le football professionnel après son carton rouge lors d’un match de deuxième division espagnole le 2 novembre, au cours duquel une collision avec l’attaquant de Tenerife De Miguel a tragiquement entraîné la mort de ce dernier à l’hôpital le lendemain.

« Ce que nous devons faire, c’est le soutenir de toutes les manières possibles et rester proches de lui, a déclaré Manso. Nous lui laisserons de l’espace pour qu’il se sente totalement libre de prendre sa décision, qu’il souhaite revenir, à quelque moment que ce soit, ou qu’il ne souhaite pas revenir. Quand il estimera que le moment est venu et qu’il se sentira vraiment prêt à prendre une telle décision, il le fera. »

Une période de deuil immense

La tragédie a bouleversé le football espagnol et particulièrement touché les deux clubs concernés. Andorra a publié un communiqué au nom d’Owono le 4 novembre, dans lequel l’international équato-guinéen reconnaissait traverser « les jours les plus difficiles de ma vie ».

« Je ressens une immense douleur après la perte de Jesus. Je pense à lui, à sa famille et à tous ceux qui l’aimaient », a déclaré Owono dans le communiqué. Ses mots témoignent du profond choc émotionnel provoqué par cet événement, tandis que la direction du club soutient pleinement son besoin de s’absenter pour une période prolongée.

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Andorra se prépare à retrouver les terrains

Alors qu’Owono, qui a disputé six matches de deuxième division cette saison et encaissé 10 buts, se concentre sur son rétablissement et sa famille, le FC Andorra doit retrouver les terrains ce week-end.

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Prochains matchs ALM LaLiga 2 12:30 AND

Le match prévu samedi contre Almeria en deuxième division espagnole sera sans aucun doute chargé d’émotion pour toutes les personnes concernées. Andorra, actuellement 19e du classement avec 11 points après 12 journées, se prépare à jouer pour la première fois depuis la tragédie.

Un dispositif de soutien pour Owono

Après la mort tragique de De Miguel, LaLiga, aux côtés de la Fédération royale espagnole de football et de la Liga F, a coordonné une série d’hommages émouvants lors de tous les matches disputés du 6 au 9 novembre 2026. Sous le message commun « À jamais dans notre mémoire », une minute de silence solennelle a été observée dans chaque stade avant le coup d’envoi, accompagnée de dépôts de fleurs et de maillots commémoratifs.

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Ces hommages collectifs se sont poursuivis après le coup d’envoi : les matches ont également été brièvement interrompus à la neuvième minute, en référence au numéro de maillot de De Miguel, tandis que des vidéos commémoratives étaient diffusées sur les écrans des stades.