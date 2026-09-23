Comme le montrent les chiffres du fournisseur de données OPTA, Wirtz fait partie de l’élite absolue de la Premier League cette saison dans trois catégories : les séquences de pressing dans la moitié de terrain adverse, les appels en profondeur et les passes qui cassent les lignes défensives.

Il est même le seul joueur de l’élite anglaise à figurer dans le top 10 de ces trois statistiques. Pour les appels en profondeur (34), il occupe la première place de tout le championnat, tandis qu’en matière de pressing (181) et de passes cassant les lignes défensives (16), il se classe respectivement septième et huitième.

Ces chiffres surprennent d’autant plus que Wirtz a récemment fait face à une vague de critiques. L’icône de Liverpool Jamie Carragher, par exemple, a rendu après le match des Reds contre l’AFC Bournemouth le week-end dernier (1-0) un verdict accablant sur le joueur offensif allemand dans son podcast Sky.

Wirtz avait été titularisé par l’entraîneur du LFC Andoni Iraola contre les Cherries, mais n’a guère réussi à se montrer de manière notable. Après 71 minutes, l’Espagnol l’a remplacé par le jeune Trey Nyoni.

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Quelles critiques ont été formulées à l’encontre de Florian Wirtz ?

Carragher a ensuite reproché que la prestation de Wirtz ait de nouveau été « vraiment mauvaise ». « Il n’y a tout simplement rien. Il ne se passe absolument rien. C’était l’une des pires performances que j’aie jamais vues de sa part avec le maillot de Liverpool. » L’ancien défenseur international anglais a en outre exprimé son inquiétude, estimant que ces mauvaises performances n’étaient pas seulement dues à une simple méforme.

« Je pense que Wirtz n’est pas simplement en mauvaise forme depuis son transfert à Liverpool. Je pense que ce que nous voyons, c’est exactement ce qu’il est. Et je m’inquiète pour lui depuis environ douze mois déjà », a poursuivi Carragher dans son raisonnement.

Dietmar Hamann a évalué la situation de manière similaire. Il a déclaré qu’entre-temps, « les Anglais aussi ont compris que cela ressemble à un énorme malentendu, ce qui s’est passé entre Liverpool et Wirtz. Si cela continue ainsi, je pourrais imaginer qu’à un moment donné, on tirera le frein d’urgence. »

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Combien de buts et de passes décisives Florian Witz a-t-il apportés au FC Liverpool ?

Les chiffres bruts ne plaident pas forcément en faveur du joueur de 23 ans. Après s’être de mieux en mieux intégré à l’équipe vers la fin de la saison dernière et avoir enfin semblé trouver ses automatismes, il semble que le blocage soit de retour cette saison.

Toutes compétitions confondues, Wirtz a disputé six matches jusqu’à présent, sans inscrire le moindre but et avec une seule passe décisive à son actif. Son bilan global avec les Reds n’est guère meilleur : en 55 matches officiels, il totalise sept buts et onze passes décisives.

Malgré toutes ces critiques, il bénéficie aussi de soutien. Son ancien coéquipier à Liverpool Andy Robertson a révélé dans le podcast « Stick to Football » que le club avait dû faire face, immédiatement après l’arrivée de Wirtz à l’été 2025, à la lourde perte de Diogo Jota, tragiquement décédé. Selon l’Écossais, cela a considérablement compliqué son intégration dans l’équipe.

« Quand je parle des nouvelles recrues. Elles arrivent dans un nouveau club dont le cœur a été brisé. J’ai énormément souffert pour ces joueurs, parce qu’ils ont été transférés pour beaucoup d’argent et qu’il leur a fallu des mois pour s’habituer à tout. Pendant cette période, nous ne nous sommes pas souciés du football, parce que nous avions perdu une personne importante et un ami. »

Wirtz avait rejoint Anfield à l’été 2025 en provenance du Bayer Leverkusen pour le montant alors record de 125 millions d’euros. À Liverpool, il est encore lié par un contrat courant jusqu’au 30 juin 2030.