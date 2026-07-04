Total chaos à La Haye après la victoire du Maroc au Mondial : la police intervient fermement

Samedi, dans le quartier du Schilderswijk à La Haye, la liesse suscitée par la victoire du Maroc face au Canada s'est rapidement transformée en tension. Alors que les supporters célébraient dans un premier temps cette qualification, la police a dû faire face, peu de temps après, à des feux d'artifice lancés en direction des agents. Le journaliste Owen O'Brien rend compte en direct de l'évolution de la situation via X.

O’Brien a d’abord constaté une ambiance festive après la qualification du Maroc pour le tour suivant. Peu avant, il avait signalé un important dispositif policier dans le quartier, avec brigade canine, police à cheval et canon à eau.

Selon le journaliste, le quartier semblait largement bouclé et les forces de l’ordre étaient nettement plus nombreuses que lors des précédentes rencontres du Maroc. Des « romeos », nom de rue donné à l’Unité d’Intervention (AE), des agents en civil chargés de surveiller et d’interpeller les éventuels fauteurs de troubles, étaient aussi sur place.

Peu après, le climat s’est soudain détérioré : un groupe d’hommes encagoulés a déployé une banderole, provoquant l’envenimement de la situation. Les images diffusées sur X montrent l’Unité d’interpellation intervenant au cœur de la confusion pour procéder à une première arrestation.

Peu après, une deuxième interpellation est signalée tandis que les forces de l’ordre sont toujours la cible de tirs de feux d’artifice.

Pendant ce temps, le dispositif policier demeurait massif : brigade canine, police montée et unité d’intervention maintenaient leur présence afin de contenir les troubles.

Sur les réseaux sociaux, d’autres vidéos, partagées notamment par Bob van Keulen, montrent l’intervention des « roméos » dans le quartier après la rencontre Canada-Maroc.



















