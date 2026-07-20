Ferran Torres, l'attaquant du FC Barcelone, a inscrit le but de la victoire pour l'équipe d'Espagne lors de la finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Argentine.

Son nom s’inscrit désormais en lettres d’or dans l’histoire du football espagnol, puisqu’il offre à la Roja sa deuxième étoile.

Il a ainsi réédité l’exploit d’Andrés Iniesta en 2010 : bien servi au second poteau par Neco Williams, il a percé la défense argentine pour offrir à son pays une deuxième étoile.

Dans des propos rapportés par le journal Sport, l’attaquant a reconnu avoir subi de vives critiques tout au long de la compétition, tout en affirmant avoir toujours cru en sa capacité à inscrire le but victorieux.

« J’ai essuyé beaucoup de critiques tout au long de la Coupe du monde, mais le destin est tracé, et Dieu merci, il me donne toujours la force de continuer », a déclaré Torres.

Il a reconnu que la présence de Lionel Messi chez les Argentins avait compliqué la tâche, malgré la supériorité espagnole affichée sur le terrain.

Il conclut : « Toutes les finales sont difficiles, mais quand Messi évolue chez l’adversaire, la tension est encore plus forte. Malgré tout, nous avons cru en nos chances. »

Il a également souligné la résistance de l’Espagne, restée sous pression jusqu’aux dernières secondes.

L’attaquant du FC Barcelone, désigné homme du match, a insisté sur le fait que ce but victorieux ne lui appartenait pas exclusivement, mais revenait à l’ensemble du peuple espagnol.

Il a conclu : « Ce but, c’est celui de 47 millions de personnes… C’était écrit : nous étions destinés à gagner. »