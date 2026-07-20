Ferran Torres, l'attaquant du FC Barcelone, a inscrit le but de la victoire pour l'équipe d'Espagne lors de la finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Argentine.
Son nom s’inscrit désormais en lettres d’or dans l’histoire du football espagnol, puisqu’il offre à la Roja sa deuxième étoile.
Il a ainsi réédité l’exploit d’Andrés Iniesta en 2010 : bien servi au second poteau par Neco Williams, il a percé la défense argentine pour offrir à son pays une deuxième étoile.
Dans des propos rapportés par le journal Sport, l’attaquant a reconnu avoir subi de vives critiques tout au long de la compétition, tout en affirmant avoir toujours cru en sa capacité à inscrire le but victorieux.
« J’ai essuyé beaucoup de critiques tout au long de la Coupe du monde, mais le destin est tracé, et Dieu merci, il me donne toujours la force de continuer », a déclaré Torres.
Il a reconnu que la présence de Lionel Messi chez les Argentins avait compliqué la tâche, malgré la supériorité espagnole affichée sur le terrain.
Il conclut : « Toutes les finales sont difficiles, mais quand Messi évolue chez l’adversaire, la tension est encore plus forte. Malgré tout, nous avons cru en nos chances. »
Il a également souligné la résistance de l’Espagne, restée sous pression jusqu’aux dernières secondes.
L’attaquant du FC Barcelone, désigné homme du match, a insisté sur le fait que ce but victorieux ne lui appartenait pas exclusivement, mais revenait à l’ensemble du peuple espagnol.
Il a conclu : « Ce but, c’est celui de 47 millions de personnes… C’était écrit : nous étions destinés à gagner. »