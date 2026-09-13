Le Paris Saint-Germain a décroché sa première victoire en Ligue 1 cette saison, en s'imposant difficilement sur la pelouse de son hôte Brest sur le score d'un but à zéro, lors du match disputé au stade Francis-Le Blé en clôture de la quatrième journée, dans une rencontre chargée d'émotions particulières après l'hommage rendu à Éric Roy, décédé durant l'été.

Le Paris Saint-Germain a abordé cette rencontre avec un moral au beau fixe après sa large victoire européenne face au Slovan Bratislava sur le score de 6-1, tandis que Luis Enrique s'est appuyé sur une nouvelle ligne d'attaque, avec Ferran Torres au poste d'avant-centre aux côtés d'Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

La formation parisienne n'a pas attendu longtemps pour ouvrir le score, après que Torres a fait trembler les filets de Brest à la cinquième minute, à l'issue d'une action amorcée par une série de trois passes menée par João Neves, avant que Dembélé ne transmette le ballon du talon à Torres, qui a frappé d'une distance d'environ 20 mètres pour offrir l'avantage à son équipe.

Paris a mis la pression pour creuser l'écart, mais le gardien de Brest, Bizot, s'est illustré en repoussant les tentatives de Dembélé et Kvaratskhelia, avant d'intervenir de nouveau brillamment devant une frappe enroulée du joueur géorgien à la 23e minute.

De son côté, Brest a tenté d'égaliser avant la fin de la première période, et Mbappé a été proche de marquer après que sa frappe a été déviée, mais Matveï Safonov s'est illustré en écartant le ballon, avant que Paris ne reçoive un coup dur avec la sortie sur blessure d'Achraf Hakimi à la 39e minute.

Safonov préserve la victoire de Paris

Les performances de Brest se sont nettement améliorées après la pause, et le club a failli égaliser à la 50e minute, lorsqu'une action s'est conclue par une frappe de Doumbia qui a heurté le poteau de Safonov, dans un contexte de pression grandissante sur la défense parisienne.

À la 52e minute, l'arbitre a refusé un but de Brest inscrit par Lokoli, en raison d'une faute de Warren Zaïre-Emery, avant que Safonov ne revienne se distinguer en repoussant une tête puissante de Doumbia à la 57e minute.

Le Paris Saint-Germain a tenté de doubler la mise, mais le gardien de Brest a continué à se dresser face à ses tentatives, en repoussant une tête de João Neves à la 69e minute, puis en intervenant de façon remarquable au second poteau à peine deux minutes plus tard.

Avec les entrées de Désiré Doué et Magnes Akliouche, les performances de Paris se sont légèrement améliorées durant le dernier quart d'heure, mais Brest est resté le plus menaçant dans les dernières minutes, et Mbappé a failli égaliser à la 88e minute, mais Safonov a poursuivi sur sa lancée et a sauvé sa cage.

Le Paris Saint-Germain a préservé son avantage jusqu'au coup de sifflet final, décrochant ainsi sa première victoire de la saison en Ligue 1, même si la prestation n'a pas été entièrement rassurante, tandis que Brest a concédé sa première défaite de la saison au terme d'un match durant lequel il a livré une prestation solide, à la hauteur de l'occasion organisée pour honorer la mémoire d'Éric Roy.