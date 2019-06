Torres : "Le Real Madrid peut amener Hazard au top"

L'ancien attaquant des Blues pense que le Belge est appelé à devenir un meilleur joueur après avoir rejoint le Real Madrid.

Eden Hazard est attendu comme le messie du . Transféré cet été pour 100 millions d'euros en provenance de , l'international belge va devoir évoluer à un niveau d'excellence à chaque match, ce qu'il a longtemps eu du mal à faire avec Chelsea brillant mais manquant parfois de régularité et notamment lors des grands rendez-vous sur la scène européenne. Mais un de ses anciens coéquipiers à Chelsea considère qu'Eden Hazard a les capacités de faire encore plus chez les Merengue.

Dans une interview accordée à As, Fernando Torres a estimé qu'Eden Hazard avait les moyens de faire encore mieux qu'à Chelsea dans un club aussi exigent que la Casa Blanca : "Le Real Madrid est le club où tous les joueurs du monde veulent jouer, et quand ils appellent les joueurs, ils la voient comme un club où l’on peut écrire l’histoire. Eden Hazard est un footballeur spectaculaire qui a besoin du coup de pouce d'un club comme le Real Madrid pour atteindre le niveau qu'il peut atteindre, ce qu'il a fait à Chelsea de manière éphémère".

"Bientôt les joueurs voudront rester à l'Atletico"

"Il reste à voir s'il est capable de se pousser à vouloir être meilleur. Ses capacités et ses conditions sont parfaites pour cela. Parfois, il semblait qu'il avait du mal à vouloir être meilleur quand je le voyais s'entraîner. Il était clair qu'il pouvait être au niveau des meilleurs. Maintenant, il a la scène sur laquelle il peut atteindre cet objectif. Cela dépendra plus de sa mentalité que de son football", a ajouté l'attaquant espagnol.

Fernando Torres espère que l'Atletico Madrid va continuer de grandir au point d'être un club dans lequel les joueurs ne voudront plus partir : "L'Atletico Madrid est plus grand maintenant que de penser à l'équipe d'où viennent les joueurs. Le plus important est de savoir où ils vont partir. Il arrivera un temps où les joueurs verront l'Atletico Madrid comme une destination finale, où ils veulent gagner, rester, faire partie de l'histoire et rester gravés dans la mémoire du club et des supporters pour toujours".

"C’est un pas qui sera fait bientôt. Peu importe d’où vous venez ou quel que soit le nom du club dont vous venez, seul importe votre engagement envers l'Atletico Madrid. Une fois sur place, les membres du club sont en mesure de transmettre ce que cela signifie. Et le jour où ils décident de partir, ils le font en respectant ce que le club leur a donné, et personne ne leur reprochera rien", a conclu l'Espagnol qui vient d'annoncer sa retraite.