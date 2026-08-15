Torres : j'ai choisi de rejoindre un club ambitieux, et je remercie Enrique pour cette raison

Ferran Torres a exprimé sa joie après son transfert officiel au Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival.

Ferran Torres est devenu le cinquième transfert le plus cher de l'histoire du Barça, après avoir rejoint le Parc des Princes contre 50 millions d'euros.

Torres a déclaré, dans des propos relayés par le journal espagnol Mundo Deportivo : « Je suis très heureux de commencer une nouvelle aventure avec un club aussi ambitieux que le Paris Saint-Germain. Je tiens à remercier le président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et l'entraîneur Luis Enrique de m'avoir donné l'opportunité de rejoindre cette équipe, que j'espère aider à remporter le plus grand nombre de titres possible. »

Il a ajouté : « Il est vrai que, depuis notre victoire en Coupe du monde, les choses sont allées très vite. Nous avons à peine eu de vacances pour assimiler tout cela. Mais dans le monde du football, tout va à toute allure, et nous devons déjà nous concentrer sur la nouvelle saison. Je rejoins une équipe ambitieuse et je dois être à la hauteur des attentes, aider mes coéquipiers autant que possible, et aussi essayer d'apporter beaucoup de joie à ces supporters formidables. »

Interrogé sur Luis Enrique, Ferran n'a pas hésité à décrire l'entraîneur comme « un père dans le monde du football », exprimant l'espoir de pouvoir lui renvoyer sa confiance par des buts et de bonnes performances.

Il a poursuivi : « Lorsque j'ai eu l'occasion de m'entraîner avec lui en sélection, il m'accordait toujours une grande confiance. Aujourd'hui, avoir la possibilité de m'entraîner à nouveau sous sa direction me remplit d'enthousiasme et me rend très motivé à l'idée de vivre ce projet. Je pense que c'est un entraîneur qui sait très bien guider un joueur, le comprendre et lui faire confiance, même lorsque le joueur lui-même n'y croit pas tout à fait. Il sait comment te motiver pour donner le meilleur de toi-même. C'est quelque chose de très positif, et surtout, il sait comment révéler tout ton potentiel. »

Il a conclu : « Je veux revenir gagner tous les titres possibles, rendre heureux les Parisiens, marquer beaucoup de buts, délivrer de nombreuses passes décisives, et surtout, poursuivre cette série de victoires. »