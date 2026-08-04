Les déclarations publiques de Ferran Torres lors de sa tournée aux États-Unis ont provoqué une vive colère dans les couloirs du FC Barcelone, après que l'attaquant espagnol a annoncé qu'il ne prolongerait son contrat que s'il bénéficiait d'une reconnaissance véritable de la part du club, un défi public que les Catalans ont jugé inconvenant tant par son timing que par son lieu.

Le journal espagnol « Sport » a indiqué que le Barça n'avait à ce jour reçu aucune information officielle concernant l'intérêt du Paris Saint-Germain pour le joueur, et qu'il avait déjà informé les agents de Ferran de son intention de prolonger son contrat à partir du mois de septembre prochain, affirmant qu'il ne céderait à aucune stratégie de pression menée par le joueur ou son entourage.

Selon le plan établi par le club catalan, la prolongation de contrat de l'attaquant sera prudente, sans aucune augmentation de salaire, et ce plan ne sera pas modifié quelles que soient les pressions extérieures, tout en précisant que le joueur sera libre de partir si une offre juste pour toutes les parties venait à se présenter.

Ce qui a particulièrement irrité la direction du Barça, c'est que Ferran, qui n'a jamais pris contact avec la direction sportive du club, ait choisi les médias comme tribune pour adresser ses messages de défi, déclarant qu'il avait reçu des offres, au moins de la part du Paris Saint-Germain, et laissant entendre qu'il n'était pas suffisamment apprécié par le club catalan.

Il semble que Ferran Torres soit au courant de l'intérêt de plusieurs clubs pour lui, mais il souhaite d'abord entendre l'offre du Barça afin de comprendre la proposition financière et sportive avant de prendre sa décision finale, tandis que le club n'activera cette offre qu'à partir de septembre, bien que les négociations débuteront immédiatement avec des données détaillées.

Pour l'heure, le Barça a décidé de ne prendre aucune mesure ni de demander d'explications au joueur, attendant qu'il clarifie d'abord sa position, même s'il est clair en interne que l'attaquant n'est pas un joueur stratégique pour l'avenir, ce qui laisse la porte ouverte à son départ.

La question la plus importante pour le Barça est de savoir s'il existe réellement de véritables offres de la part du Paris Saint-Germain, ou de tout autre club, un scepticisme total régnant dans les couloirs du club jusqu'à preuve du contraire.

Le club catalan accepte déjà le risque d'un départ du joueur comme le moindre de deux maux, car il ne souhaite absolument pas le laisser partir gratuitement en 2027 après avoir investi 55 millions d'euros en lui lors de son arrivée en provenance de Manchester City en 2022 ; et si les deux parties ne parviennent pas à un accord, le club tentera de le vendre au cours de l'été actuel.

Du point de vue du joueur, il semble que Ferran Torres ne soit pas heureux au Barça pour des raisons évidentes, l'entraîneur Hansi Flick ne l'ayant pas considéré comme un joueur titulaire la saison dernière malgré des performances supérieures à celles de Robert Lewandowski à de nombreuses périodes, et le club ayant prolongé les négociations pour la prolongation de son contrat alors qu'il avait conclu d'autres prolongations qui ne semblaient pas revêtir la même urgence.