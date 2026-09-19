Il existe des rêves qui ne s'éteignent pas au moment où l'on raccroche les crampons ; ils changent simplement de visage et donnent naissance à un nouveau parcours pour les réaliser. C'est le cas de Fernando Torres, ancienne star de l'Atlético Madrid et de la sélection espagnole, passé de la quête de gloire sur le rectangle vert à la volonté de se faire un nom sur le banc de touche.

Torres est convaincu que les rêves deviennent réalité lorsqu'on s'y consacre pleinement et qu'on poursuit ses objectifs avec détermination et passion, un principe qui semble régir sa nouvelle étape. Cette fois, le rêve ne consiste pas à marquer des buts ni à soulever des trophées, mais à bâtir une véritable personnalité d'entraîneur et à atteindre les plus hauts niveaux dans le monde de l'entraînement, en s'appuyant sur l'expérience d'un grand nombre de techniciens avec lesquels il a travaillé tout au long de sa carrière.

À l'Atlético Madrid, « El Niño » a déjà commencé à poser les premières pierres de son projet d'entraîneur, en tentant de forger sa propre philosophie tout en conservant le meilleur de ce qu'il a appris de chaque entraîneur ayant marqué son parcours. Mais, malgré son investissement dans l'entraînement, il reste encore d'autres rêves, plus simples mais tout aussi enthousiasmants, au premier rang desquels figure le derby de Madrid.

Torres de retour au derby, mais avec un regard de supporter

Fernando Torres sera présent dans les tribunes du stade Metropolitano pour suivre le derby de Madrid dimanche, comme il en a l'habitude dès que les circonstances le lui permettent, en essayant cette fois de mettre l'entraîneur de côté et de retrouver l'identité du supporter passionné de l'Atlético Madrid.

Torres dit à propos de ces moments : « Quand je vais au stade Metropolitano, j'essaie de porter l'écharpe des supporters de l'Atlético Madrid et de profiter du match de l'équipe. J'essaie de ne pas trop analyser les choses, je viens seulement voir mon équipe, l'encourager, être avec mon public et ressentir l'enthousiasme. J'essaie d'oublier un peu l'entraîneur. C'est inévitable, mais j'essaie. »

Cette mission semble difficile pour un homme qui a passé de longues années dans le football et pour qui l'analyse et la réflexion sur les détails sont devenues une partie de son quotidien, mais il tente le jour du derby de laisser tout cela derrière lui et de vivre le match d'abord comme un supporter.

Il y a bien des années, un jeune garçon parcourait les couloirs de l'Atlético Madrid en rêvant d'atteindre les plus hauts sommets du football. Aujourd'hui, le champion du monde retrace ses pas au sein du même club, mais depuis une position totalement différente.

Ce qui rapproche le plus Torres de son passé, c'est le protège-tibia qu'il a porté lors de son premier match avec l'Atlético Madrid face à Leganés au stade Vicente Calderón, et qu'il conserve encore, le portant sous le bras comme un souvenir reliant l'ancien rêve à la nouvelle ambition.

Cette fois, Torres ne recherche pas la gloire en tant que joueur, mais s'attache à se construire comme entraîneur et à ancrer son style et sa propre personnalité, en s'appuyant sur un long héritage bâti sur le terrain comme en dehors.

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À propos du style qu'il souhaite voir adopter par ses équipes, Torres a expliqué qu'il voulait des équipes reflétant le type de football qu'il aime regarder, précisant qu'il privilégie un jeu audacieux, dynamique et direct.

Il a déclaré : « Je veux que mes équipes ressemblent à ce que j'aime regarder à la télévision. J'aime les équipes audacieuses, dynamiques, directes, qui attaquent d'un bout à l'autre du terrain, qui adoptent un style de jeu moderne et évolutif, capables d'attaquer comme de défendre, et où l'action se succède tout au long du match. »

Il a ajouté au quotidien espagnol Marca : « Je pense que c'est une excellente façon de communiquer avec l'autre pilier essentiel du football, à savoir les supporters. Quand les supporters regardent un match et se lèvent de leur siège encore et encore, et que l'action continue de s'accélérer, ils sont fortement séduits, et particulièrement avec l'Atlético Madrid. »

À travers ces propos, certains traits sur lesquels Torres veut bâtir son identité d'entraîneur se dessinent : un football offensif et dynamique, reposant sur l'audace et la rapidité des transitions, indissociable de la relation avec les supporters et de l'état d'enthousiasme que créent les matches.

Mourinho, Simeone et Klopp : qui a laissé son empreinte sur Torres ?

Torres n'a pas entamé son parcours d'entraîneur en partant de zéro, puisqu'il garde en mémoire des expériences avec un grand nombre d'entraîneurs issus d'écoles différentes, après avoir joué sous la direction de noms de premier plan en Espagne, en Angleterre et en Europe.

Interrogé sur le livre ou le manuel d'entraînement qu'il pose sur sa table de chevet, Torres a évoqué une longue liste d'entraîneurs dont il a appris tout au long de sa carrière.

Il a déclaré : « J'ai la chance d'avoir travaillé avec certains entraîneurs formidables, même avant de penser à devenir entraîneur. J'aurais appris et pris beaucoup de notes, mais j'ai été avec Luis, qui a eu une grande influence sur moi, puis avec Vicente en sélection, ainsi que tous les entraîneurs avec lesquels j'ai travaillé à l'Atlético Madrid. »

Il a poursuivi : « Ensuite, je suis parti en Angleterre avec Rafa Benítez, un entraîneur qui a eu une grande influence sur moi, puis Ancelotti, ensuite Mourinho, et Simeone... J'ai travaillé avec certains entraîneurs formidables, mais je n'ai jamais pensé à l'époque à devenir moi-même entraîneur. »

Il a précisé : « Je pense avoir puisé un peu de chacun d'eux et avoir appris d'eux tous, mais dès l'instant où je me suis concentré sur mon désir de devenir entraîneur, j'ai constaté que c'est Jürgen Klopp qui a laissé une véritable empreinte sur moi. »

Ainsi, Torres ne semble pas considérer sa carrière de joueur comme un simple parcours rempli de souvenirs, mais comme une véritable école d'entraîneur, au cours de laquelle il a recueilli des idées et des expériences auprès de différents entraîneurs, avant de commencer à les reformuler selon sa personnalité.

L'Atlético entre le regard du supporter et celui de l'entraîneur

La présence de Torres au stade Metropolitano le place face à une équation particulière. Il est d'un côté un supporter passionné de l'Atlético, et de l'autre un jeune entraîneur qui peine à empêcher son esprit d'analyser ce qui se passe sur le terrain. Mais Torres s'efforce autant que possible de dissocier les deux rôles.

Il dit : « Quand je vais au stade Metropolitano, j'essaie de porter l'écharpe des supporters de l'Atlético Madrid et de profiter du match de l'équipe. J'essaie de ne pas trop analyser les choses, je viens seulement voir mon équipe, l'encourager, être avec mon public et ressentir l'enthousiasme. J'essaie d'oublier un peu l'entraîneur. C'est inévitable, mais j'essaie. »

À propos du derby de Madrid, on a demandé à Torres si l'Atlético Madrid méritait d'aborder le match comme le grand favori, surtout après que l'équipe a davantage souffert lors des derbies durant sa période de joueur qu'elle ne souffre aujourd'hui.

Mais Torres a refusé d'entrer dans le jeu des classements, affirmant que le plus important pour l'Atlético est l'état d'esprit que traverse actuellement l'équipe.

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Il a déclaré : « Je n'ai jamais aimé classer les choses. Quelle est l'équipe favorite pour la victoire ? Je pense que ce que possède l'Atlético Madrid aujourd'hui, c'est l'enthousiasme pour le match et la confiance en sa capacité à gagner. C'est un grand changement par rapport à avant. »

Plutôt que d'évoquer un avantage théorique, Torres s'est concentré sur l'enthousiasme et la confiance qui entourent l'Atlético avant d'affronter son voisin, le Real Madrid.

Torres estime que l'Atlético Madrid actuel diffère de l'équipe qui existait la saison dernière, notamment au regard des changements importants intervenus dans son effectif.

Il a déclaré : « Je sais qu'il y a eu de nombreuses recrues, quelques départs importants, et qu'ils traversent une phase de croissance manifeste. Il est difficile de prédire le onze de départ aujourd'hui, par exemple. Ils ont un moral élevé et une équipe formidable. »

Les propos de Torres indiquent que l'équipe est encore dans une phase de construction et de forge d'une nouvelle identité, au regard des changements qu'a connus son effectif, ce qui fait qu'un jugement définitif sur son niveau nécessite encore du temps.

Mourinho au Real Madrid : un leadership différent

Lorsque la conversation s'est portée sur le Real Madrid sous la direction de José Mourinho, Torres a parlé de l'entraîneur portugais sous l'angle de sa connaissance passée de celui-ci, soulignant que ce qui le distingue le plus, à ses yeux, c'est sa capacité de leadership au sein du vestiaire.

Il a déclaré : « Je ne suis pas en lien direct avec cette équipe. Je connaissais Mourinho comme un leader hors pair dans le vestiaire. Cette capacité de leadership est ce qui le distingue le plus. »

Il a ajouté : « Aujourd'hui, je ne fais pas partie de l'équipe, donc cela n'apparaît pas clairement. Nous voyons un entraîneur plus mature ; je suis certain qu'il sait gérer les groupes, et je pense que c'est un point capital pour le vestiaire. »

Ainsi, dans son évaluation de Mourinho, Torres s'est concentré sur l'aspect du leadership et de la gestion du groupe, l'une des caractéristiques qu'il dit avoir constatées par lui-même durant la période où il a travaillé sous la direction de l'entraîneur portugais.

Quant à son opinion sur le Real Madrid actuel, Torres a reconnu qu'il n'avait pas regardé un grand nombre de matches de l'équipe cette saison, mais il a souligné que l'image qu'il en a vue confirme que le club dispose d'un ensemble de joueurs de qualité.

Il a déclaré : « Je n'ai pas vu beaucoup de ses matches. En vérité, je n'ai pas regardé beaucoup de matches de football cette année, mais j'ai vu beaucoup de matches du Barça car c'est un spectacle formidable. »

Il a ajouté : « Bien sûr, j'ai regardé tous les matches de l'Atlético, et d'après ce que j'ai vu du Real Madrid, il est évident qu'ils ont des joueurs formidables, et quand le match semble perdu, ils le gagnent. Comme d'habitude. »

Le Barça est-il le grand favori ?

Interrogé sur la question de savoir si le Barça devait être le grand favori, Torres a lui aussi refusé de porter des jugements prématurés, affirmant que la saison n'en est qu'à ses débuts et que le chemin est encore long pour toutes les équipes.

Il a déclaré : « Nous n'en sommes qu'au début du parcours. La saison est très longue, il y a des blessures et mille scénarios possibles... Je pense qu'aujourd'hui c'est l'une des équipes les plus performantes d'Europe, sans aucun doute, mais le chemin est encore long. »

Les propos de Torres traduisent sa volonté d'éviter les jugements prématurés, surtout au cours d'une longue saison durant laquelle les rapports de force peuvent évoluer sous l'effet des blessures, des résultats et de la progression des équipes.

Alors que la conversation approchait du sujet de la finale de la Ligue des champions, qui se tiendra au stade Metropolitano, on a demandé à Torres si cela représentait une bonne ou une mauvaise chose pour l'Atlético Madrid.

Mais le joueur et jeune entraîneur a abordé la question sous un angle différent, affirmant que le club est devenu plus prêt à parler ouvertement de ses ambitions, sans laisser cela influer sur le présent.

Il a déclaré : « Je pense que l'Atlético est devenu, et j'espère que cela se poursuivra, plus audacieux pour discuter des choses ouvertement. Quand ces questions sont posées, il semble que certains craignent d'y répondre parce que nous créons une situation inconfortable. »

Il a ajouté : « Nous, en tant que supporters, devons assister aux matches en souhaitant la victoire de l'équipe. Mais nous ne penserons pas à quelque chose qui se produira en mai, car le parcours est encore long. »

Torres a conclu ses propos par un message clair sur la manière d'aborder la saison étape par étape, en déclarant : « Quand viendra le moment du prochain match de Ligue des champions, nous l'affronterons, tout comme nous l'affronterons dimanche prochain. »

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