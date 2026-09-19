Torres brise le silence au sujet du Ballon d'Or et dévoile le secret du génie de Guardiola et d'Enrique

Fernando Torres ne cesse de chercher les petits détails qui font les grands entraîneurs. Après avoir vécu de longues années sur le rectangle vert, l'Espagnol a entamé une nouvelle aventure sur la ligne de touche, mettant à l'épreuve son expérience et son vécu afin de forger sa propre identité d'entraîneur.

Le jeune entraîneur de l'Atlético Madrid est convaincu que le succès n'arrive pas par hasard, mais qu'il se réalise lorsque l'on s'accroche à son rêve et que l'on se consacre entièrement à sa concrétisation, une philosophie qu'il tente d'appliquer dans son expérience actuelle d'entraîneur.

Torres a évoqué les principaux entraîneurs qui ont marqué son parcours lors d'un entretien avec le journal "Marca", soulignant que l'Allemand Jürgen Klopp a été l'une des personnalités qui ont le plus attiré son attention.

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Torres a indiqué qu'il avait eu la chance de visiter Liverpool lors de la dernière saison de Klopp, où il a eu l'occasion de suivre l'entraîneur allemand de près, d'assister aux réunions de l'équipe, d'être présent à l'hôtel et d'observer sa manière d'annoncer la composition de départ.

Il a expliqué : « Ce que j'ai vu dans les équipes de Klopp était formidable : la vitalité, la franchise, le pressing et l'enthousiasme, et surtout la manière dont les joueurs adhèrent à l'idée. J'aimais énormément le style de jeu offensif total qu'il propose. »

Il a ajouté que ce qui l'avait le plus impressionné était le respect mutuel entre l'entraîneur et les joueurs, ainsi que la foi de tous en l'idée défendue par l'entraîneur, affirmant que Klopp lui avait fait comprendre que l'image que l'entraîneur veut donner à son équipe commence dès les entraînements.

Torres ne s'intéresse pas au Ballon d'Or

Au sujet du débat permanent autour du Ballon d'Or, Torres a refusé d'entrer dans la course aux nominations, affirmant que sa concentration était tournée vers la sélection espagnole et ses joueurs.

Il a déclaré : « Franchement, ce sujet ne m'intéresse pas beaucoup. L'Espagne a remporté la Coupe du monde, et nous étions les meilleurs. Nous avons Lamine Yamal, Fabián Ruiz, Rodri, Pedri et Baena, et il y a de nombreux joueurs qui méritent d'être reconnus. »

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Torres a fait l'éloge de Luis Enrique, estimant que sa personnalité et sa constance figurent parmi les principales raisons de son succès, aux côtés de sa capacité à anticiper les problèmes et à en chercher les solutions avant qu'ils n'apparaissent.

Il a ajouté qu'Enrique ressemble à Pep Guardiola sur ce point, car ils n'attendent pas que l'adversaire révèle leurs points faibles, mais continuent sans cesse de développer leurs idées, même lorsque tout le monde pense avoir cerné leur manière de jouer.

La liste de Torres des meilleurs entraîneurs

Torres a choisi dix entraîneurs et a décrit chacun d'eux par un mot reflétant ce qui le distingue le plus :

Luis Aragonés : le père

Vicente del Bosque : la gestion

Carlo Ancelotti : l'intelligence

José Mourinho : le leader

Rafa Benítez : la précision

Diego Simeone : la passion

Pep Guardiola : le génie

Luis Enrique : un autre génie, une source d'inspiration

Hansi Flick : formidable

Luis de la Fuente : un exemple à suivre

Torres a affirmé dans le même temps qu'il tenait à suivre en permanence l'Atlético Madrid et le Barça, parce qu'il prend plaisir à regarder leurs matchs, mais que lorsqu'il suit son ancien club, il passe du statut d'entraîneur à celui de supporter et tente de savourer la rencontre loin des pressions du métier.