La recrue toute fraîche Jofre Torrents se montre immédiatement sous son meilleur jour à l’Ajax. Le latéral gauche en provenance du FC Barcelone est en effet présent mardi soir pour le match à domicile du Jong Ajax contre le FC Emmen en Eerste Divisie.

Torrents se trouve à proximité du directeur technique Jordi Cruijff, qui l’a débauché de Barcelone. Le jeune latéral a signé lundi un contrat de quatre ans à la Johan Cruijff ArenA.

Diego Pugno s’est illustré en première période : l’attaquant italien a inscrit un doublé. Emre Ünüvar a également trouvé le chemin des filets pour le Jong Ajax, qui mène 3-2 à la pause face au FC Emmen.

Cruijff suivait Torrents depuis déjà un bon moment, lui qui était sous contrat à Barcelone jusqu’à mi-2028. Dans un premier temps, le directeur technique semblait miser sur un prêt, mais il est finalement parvenu à enrôler le gaucher sur une base permanente.

Torrents va lutter avec Caio Henrique et Owen Wijndal pour une place. Ce dernier pourrait encore partir, même s’il laisse une impression solide cette saison et qu’un transfert n’est pas forcément évident en raison de son salaire élevé.

L’Ajax a déjà recruté deux latéraux gauches cet été avec Henrique et Fouad Zahouani. Le Marocain a toutefois été recruté dans un premier temps pour le Jong Ajax, avec lequel il a fait ses débuts le 7 août contre le FC Dordrecht.