Quelques heures avant que le Galatasaray ne reçoive le Barça lors de l'une des soirées les plus chaudes de la Ligue des champions, Lucas Torreira est sorti enflammer l'atmosphère avec des déclarations empreintes d'un grand respect et d'une menace plus grande encore, affirmant que son équipe ne renoncera pas à son identité offensive, même face à ce qu'il a décrit comme « la meilleure équipe du monde actuellement ».

Lucas Torreira, milieu de terrain du Galatasaray, qui accueille le Barça en Ligue des champions, a déclaré en conférence de presse avant la rencontre : « Nous allons affronter la meilleure équipe du monde actuellement », tout en avertissant : « Nous ne changerons pas notre style de jeu. »

Torreira estime que « pour gagner, nous devons livrer notre meilleure performance », et il se montre confiant quant aux chances de son équipe à Istanbul.

Il a ajouté : « Nous y sommes habitués ; nous l'avons fait lors de soirées de Ligue des champions. Cette équipe a prouvé au fil des années qu'elle est une équipe forte qui sait s'imposer face aux difficultés et contre de grandes équipes comme celle-ci. Nous espérons vivre une soirée formidable. »

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Il a également adressé un message direct aux supporters du Galatasaray : « Il est important d'avoir le soutien du public. »

Le milieu de terrain uruguayen a assuré que la motivation était présente sans qu'il soit besoin de mots supplémentaires : « Nous avons une grande motivation ; parfois, vous n'avez pas besoin de beaucoup de motivation dans ce genre de matches. Nous pensons que ce sera une soirée formidable et nous donnerons à nos supporters une raison de se réjouir. »

Message d'avertissement au milieu de terrain du Barça

Torreira a particulièrement mis en lumière le point fort du Barça : « Ils ont les meilleurs joueurs au milieu de terrain et ils essaient de contrôler le match par la possession. Ils tentent d'épuiser leurs adversaires pour pouvoir attaquer et leur faire mal. »

Il a conclu ses propos en affirmant l'identité turque : « Nous préparerons ce match de la même manière que nous préparons n'importe quel autre match, même s'il s'agit du Barça. Nous ne changerons pas notre style de défense offensive et, lorsque nous récupérerons le ballon, nous essaierons de leur faire mal. »







