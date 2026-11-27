Torino-Lazio sera diffusé en direct sur DAZN Italia. Retrouvez ci-dessous la chaîne TV et les options pour suivre le match en streaming.

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Serie A - Journée 13 28 nov. 2026 - 12:00 Stadio Olimpico Grande Torino

Le Torino et la Lazio s’affrontent au stade olympique Grande Torino, à Turin, lors de la 13e journée de Serie A. Le coup d’envoi est prévu samedi 28 novembre à 18 h.

Le Torino d’Ignazio Abate reste sur une défaite 1-0 contre Naples, concédée samedi dernier au stade Maradona. Le but de McTominay à la 72e minute a décidé d’un match au cours duquel Mandragora a également touché la barre transversale pour le Torino. L’équipe occupe la treizième place du classement.

La Lazio de Gennaro Gattuso est en tête du championnat. Elle n’a pas encore perdu cette saison et a battu Lecce 3-0 au stade olympique lors de la dernière journée. Tijjani Noslin figure parmi les joueurs qui se sont illustrés en ce début de saison.

Pour la Lazio, le retour le plus attendu est celui de Mattia Zaccagni, qui a repris l’entraînement collectif après une lésion du quadriceps fémoral. Le capitaine était absent depuis le 1er novembre et a manqué les rencontres contre Naples et Lecce. Reste à savoir si Gattuso le titularisera.

Le Torino cherche à prendre des points pour mettre fin à une série de trois défaites en quatre matches de championnat. La Lazio veut, quant à elle, conserver la tête du classement avant un calendrier chargé, qui comprend le derby contre la Roma du 13 décembre.

Voici toutes les informations pour voir Torino-Lazio à la télévision et en streaming.

Informations sur les équipes

Le Torino d’Abate devrait aligner le onze suivant : Perri ; Coco, Coemert, Comuzzo ; Braganca, Patterson, Mandragora, Cacciamani, Gineitis ; Adams, Simeone. Belghali, Ismajli et Israel sont indisponibles, tandis qu’aucun joueur n’est suspendu.

La Lazio de Gattuso devrait se présenter avec Mandas ; Floriani Mussolini, Leite, Doekhi ; Pedraza, Belahyane, Taylor, Frattesi ; Pinamonti, Noslin, Isaksen. Nuno Tavares, Sutalo, Furlanetto et Marusic sont absents, et aucun joueur n’est suspendu. Les informations seront actualisées à l’approche du coup d’envoi.

Forme récente

Le Torino compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches de Serie A (1V-1N-3D). Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 1-0 contre Naples le 21 novembre. Le Torino a marqué 7 buts et en a encaissé 7, avec une victoire 3-2 contre Monza comme seul succès et une défaite 3-1 face à Côme comme plus lourd revers.

La Lazio a remporté quatre victoires et concédé un nul (4V-1N-0D). Son dernier match est la victoire 3-0 contre Lecce le 21 novembre, précédée d’un nul 1-1 face à Naples. La Lazio a inscrit 14 buts et en a encaissé 5, avec notamment une victoire 6-2 contre Sassuolo le 27 octobre.

Confrontations précédentes

La dernière confrontation remonte au 1er mars 2026, lorsque le Torino a battu la Lazio 2-0 en Serie A. Sur les cinq rencontres prises en compte, la Lazio s’est imposée deux fois, le Torino deux fois, et un match s’est terminé sur un nul. La Lazio a marqué 10 buts contre 7 pour le Torino, le nul 3-3 d’octobre 2025 étant la rencontre la plus prolifique.

Classement

En Serie A, le Torino occupe la 13e place, tandis que la Lazio est en tête du classement.