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Al Ahli v Al Khaleej - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduit par

Tony sur les traces des légendes : le buteur d'Al Ahli menace le trône de Ronaldo, Al Somah et Felix

Al Ahli vs Al Khaleej
Al Ahli
Al Khaleej
Saudi Pro League
I. Toney
C. Ronaldo
Arabie saoudite
Angleterre
Portugal

La star anglaise écrit l'histoire

L'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli, a continué d'inscrire son nom parmi les plus grandes stars de la Saudi Pro League (Roshn), après avoir mené son équipe à une large victoire face à Al-Khaleej sur le score de 4-1, dans le cadre de la onzième journée de la compétition.

L'attaquant anglais ne s'est pas contenté de contribuer à la victoire : il a signé un doublé qui porte son total à 13 buts, lui permettant de dominer seul le classement des buteurs, avec 6 unités d'avance sur ses plus proches poursuivants, l'Italien Mateo Retegui, attaquant d'Al-Qadsiah, et le Marocain Youssef En-Nesyri, joueur d'Al-Ittihad, chacun ayant inscrit 7 buts.

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Mais l'exploit de Toney ne s'arrête pas à la tête du classement des buteurs, puisqu'il a réussi à égaler une performance exceptionnelle qui le place dans le cercle des plus grands buteurs à être passés par la Saudi Pro League (Roshn), rivalisant désormais avec des noms prestigieux ayant marqué une histoire offensive remarquable sur les terrains saoudiens.

Selon le réseau « Opta » de statistiques de football, Ivan Toney a égalé le meilleur total de buts réalisé par un seul joueur après 11 journées d'une même saison en Saudi Pro League (Roshn), en atteignant 13 buts, accédant ainsi au trône partagé par plusieurs des plus grandes stars de la compétition.

Le Syrien Omar Al-Soma, ancienne légende d'Al-Ahli, avait déjà atteint ce chiffre lors des saisons 2014-2015 et 2016-2017, après s'être imposé à l'époque comme l'un des attaquants les plus redoutables du championnat saoudien, grâce à sa capacité exceptionnelle à faire trembler les filets sans relâche.

Les Portugais Cristiano Ronaldo et João Félix ont également réalisé le même exploit sous le maillot d'Al-Nassr lors de la saison 2025-2026, avant que Toney ne rejoigne cette liste prestigieuse, confirmant que son entame offensive cette saison le place en concurrence directe avec les grands buteurs.

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