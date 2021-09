Toni Kroos à Goal : "Je serai prêt pour le match de Sheriff"

Dans un entretien exclusif accordé à Goal, l'Allemand évoque la pubalgie qui est venue gâcher son début de saison.

Toni Kroos (31 ans) est sur le point de retrouver les terrains, après avoir surmonté la pubalgie qui l'a eue avec de fortes douleurs et des médicaments depuis mars et sans même pouvoir commencer la pré-saison avec le groupe au Real Madrid. C'est ainsi que l'Allemand l'explique dans cette première partie de son interview à Goal, le média qu'il a choisi pour parler de son nouveau projet, la Toni Kroos Academy, qui intègre une application, et de l'actualité du club merengue.

Comment allez-vous?

Je suis content car aujourd'hui j'ai pu faire ma troisième séance d'entraînement avec l'équipe sans douleur après six ou sept mois de douleurs, donc c'est un très bon feeling. Je n'ai pas joué depuis trois mois, le dernier match était le 29 juin, au championnat d'Europe, donc je dois retrouver un peu de rythme. Mais le plus important est que cela ne me contrarie plus beaucoup. A partir de maintenant, nous pouvons commencer à parler des matches, comment les jouer. Nous avons atteint le point où je voulais être.

La question que se pose le Real Madrid est de savoir si vous serez prêt ou pas pour le match contre le Shériff, mardi en Ligue des champions

Je me sens préparé et je pense que je serai dans le groupe. À partir de là, nous verrons ce qui est le mieux, comment nous pouvons le faire. Demain je parlerai avec Ancelotti et, s'il juge cela risqué et préfère attendre, je l'écouterai et nous l'analyserons.

Le processus de retour a été long et difficile...

Cela fait presque huit semaines déjà, mais tout le temps au cours des cinq ou six derniers mois, je savais que ça arriverait au point où je devrais arrêter parce que ça faisait longtemps. J'ai commencé en mars environ, avec un malaise, et je savais qu'il y avait quelque chose dans le pubis. A partir de là je savais que si je continuais à jouer j'arriverais au point de ne plus pouvoir, mais c'était très difficile d'arrêter car je devais jouer les quarts de finale et les demi-finales de la Ligue des Champions, puis le Championnat d'Europe... C'était très difficile pour moi d'arrêter à cause de cela. Puis je me suis dit que je partais en vacances, pour voir si dans ces trois semaines ça allait s'améliorer avec du repos et tout ça. Plus tard, quand je suis retourné à l'entraînement à Madrid, j'ai essayé et j'ai vu que je ne m'étais pas amélioré et que je devais arrêter. C'est une blessure qui est difficile à améliorer si vous ne faites rien. Nous avons beaucoup travaillé dans le gymnase, beaucoup de traitement. Ça n'a pas été facile car après trois ou quatre semaines j'ai eu deux bonnes journées, je pensais m'être amélioré et puis j'en ai eu deux aussi mauvaises qu'avant, comme il y a six mois. Cela n'a pas été facile pour la tête. Le changement avec les autres blessures que j'ai eues, c'est qu'il y a eu plus de patience car j'ai beaucoup souffert ces cinq ou six mois et je ne voulais qu'une chose, ne pas ressentir de douleur ; s'il fallait s'arrêter pendant plusieurs semaines, alors il fallait le faire. Le plus important était de ne plus avoir la même douleur.

Une opération a-t-elle été envisagée ?

Non. Ce que nous avons fait, c'est beaucoup de travail pour savoir exactement ce qu'il y avait là. Ce n'était pas une option d'opérer ou quelque chose comme ça, je n'y ai pas pensé car je préfère toujours, s'il n'y a pas d'autre en, le faire avec un traitement conservateur, qui m'a toujours aidé. Cela a duré un peu plus longtemps, c'est vrai, mais j'ai joué six mois avec la douleur, mais en prenant beaucoup de piles. Et entre les matchs, je ressentais beaucoup de couleur. On savait que cela durerait longtemps.

Comment l'avez-vous vécu sur le plan psychologique ? Hazard, par exemple, a déclaré qu'il essayait d'être positif et qu'il appréciait davantage sa famille ...

Je suis footballeur et je veux jouer, c'est toujours difficile pour moi d'être blessé. D'un autre côté, vous essayez de voir les choses positives. Dans ce cas, avoir moins de voyages, passer plus de temps avec ma famille…, mais je suis footballeur et si ça ne me plaisait pas je prendrais ma retraite, je n'ai pas à jouer pour quelque chose. Je suis gravement blessé, il suffit de demander à nos kinés, je ne suis pas content et je donne toujours tout pour revenir au plus vite. Cette fois aussi, mais avec un peu plus de sérénité car la blessure en était une autre. Tu veux toujours retrouver les terrains, tu ne peux pas et ça te met en rogne. Maintenant, près de huit semaines se sont écoulées et pendant ce temps, on essaye également de voir le positif, comme être avec ma famille.

Comment avez-vous perçu le match nul (0-0) avec Villarreal ?

Je suis allé au stade, comme toujours, quand je joue (rires) et quand je ne le fais pas. Si vous jouez tous les trois ou quatre jours, il est normal que vous ne gagniez pas toujours, même si vous vous comportez bien. L'important c'est que les matches qui ne sont pas parfaits, on ne les perde pas. L'opinion est toujours un peu plus difficile de l'extérieur, j'aime beaucoup plus être à l'intérieur pour cela, vous pouvez parler beaucoup mieux, savoir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, grâce à ce sentiment du terrain. C'est le même match mais, en même temps, vous voyez des choses différemment.