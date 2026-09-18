L'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli, a adressé un message de défi à Sundowns avant la confrontation attendue entre les deux équipes, affirmant que les conditions difficiles ne représentent pas une source d'inquiétude pour lui, mais qu'elles lui offrent au contraire une motivation supplémentaire pour livrer ses meilleures prestations sur le terrain.

Al-Ahli affrontera Sundowns demain samedi, dans une rencontre attendue comptant pour la Coupe intercontinentale des clubs, dans une ambiance de ferveur populaire prévue au stade de l'équipe sud-africaine, qui cherche à tirer profit de l'avantage du terrain et du public afin d'obtenir un résultat positif.

Toney s'est exprimé auprès des médias avant le match, affirmant que les rencontres marquées par une ambiance plus hostile lui procurent une motivation supplémentaire, considérant que jouer à l'extérieur et face aux supporters de l'adversaire rend la confrontation plus excitante pour lui.

L'attaquant d'Al-Ahli a déclaré : « Personnellement, plus l'ambiance est hostile, meilleure est ma performance, et cela rend le match plus excitant, surtout lorsqu'on n'est pas le favori sur le terrain de l'adversaire. »

Malgré l'importance qu'il accorde à l'étude de l'adversaire, Toney a insisté sur le fait qu'Al-Ahli ne doit pas se laisser préoccuper par les qualités de Sundowns au point de détourner son attention des points forts que possède l'équipe saoudienne, affirmant que lui et ses coéquipiers disposent des atouts nécessaires pour se montrer dangereux.

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Il a ajouté : « Bien sûr, nous analysons l'adversaire lors de chaque match, mais je pense qu'il est également important de nous concentrer sur nous-mêmes. Nous possédons beaucoup de qualité, et nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons faire pour leur faire mal, plutôt que de nous préoccuper de ce qu'ils peuvent faire contre nous. »

Toney espère continuer à afficher son niveau offensif avec Al-Ahli, d'autant que la confrontation face à Sundowns représente un test différent pour l'équipe, du fait de jouer à l'extérieur et face à un adversaire doté d'une grande expérience dans ce type de matchs.

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La rencontre revêt une grande importance pour Al-Ahli, qui cherche à obtenir un résultat positif lui donnant un nouvel élan, tandis que Toney sera l'un des principaux atouts sur lesquels l'équipe compte pour parvenir jusqu'aux buts de Sundowns et exploiter les occasions qui se présenteront au cours du match.

Alors que Sundowns se prépare à tirer profit de ses supporters et de l'ambiance de son stade, Toney semble prêt à livrer bataille sans calculs, affirmant que l'augmentation de la pression et de l'hostilité dans les tribunes pourrait être un facteur supplémentaire l'incitant à livrer une performance plus forte, dans un match où Al-Ahli espère voir apparaître sa véritable personnalité.