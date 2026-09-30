José Manuel Delgado, ancien gardien portugais et chroniqueur au journal "A Bola", a critiqué la star saoudienne d'Al-Nassr Cristiano Ronaldo après son départ du rassemblement de la sélection des "Navigateurs", ce mercredi, estimant que sa carrière internationale était arrivée à son terme.

Delgado a estimé, dansson article publié dans le journal portugaisà large diffusion, que Ronaldo (41 ans) aurait pu apporter à la sélection son expérience, son charisme et quelques minutes de jeu, mais qu'il n'a pas accepté le recul de son rôle, ajoutant que ses chiffres historiques avec le Portugal font de lui l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football, mais qu'ils ne lui donnent pas le droit de rester titulaire pour toujours.

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Le chroniqueur a souligné qu'il avait déjà appelé Ronaldo à faire ses adieux à la sélection après la Coupe du monde 2022, affirmant que l'écart entre ce que veut le joueur et ce que son corps peut lui offrir était devenu évident. Il l'a également comparé, après le Mondial 2026, au danseur de ballet Rudolf Noureev, dont les performances étaient enchanteresses dans sa jeunesse avant de devenir pénibles lors de son retour des années plus tard, ainsi qu'au personnage de Dorian Gray qui refuse de reconnaître le passage du temps.

"Une prolongation injustifiée"

Delgado a ajouté que Ronaldo a perdu au fil des années une grande partie de la vitesse qui était l'une de ses armes les plus marquantes, et que sa relation avec le ballon n'est plus ce qu'elle était, estimant que son maintien en sélection ces dernières années n'était plus justifié par le rendement sportif qu'il offrait auparavant.

Le chroniqueur a évoqué le début de "l'ère Jesus", indiquant que l'entraîneur portugais, qui a déjà dirigé Ronaldo à Al-Nassr, a compris que la sélection ne pouvait pas rivaliser sous sa meilleure forme lorsque "Le Don" ne participe pas suffisamment au travail défensif, tandis qu'il n'est plus capable offensivement d'offrir ce qu'il offrait par le passé en matière de vitesse, de technique et de réflexes.

Delgado a estimé que le fait pour Ronaldo d'être resté sur le banc des remplaçants face à la Norvège, puis le but de la victoire inscrit par Gonçalo Ramos, a rapidement révélé le changement de situation au sein de la sélection, affirmant que la question ne portait plus sur ce que Jesus a dit ou fait, mais sur le fait que "le temps de Ronaldo est révolu".

En conclusion de son article, le chroniqueur a affirmé qu'il resterait reconnaissant pour ce que Ronaldo a apporté à la sélection portugaise, mais il a estimé que l'ancienne star du Real Madrid était devenue un fardeau sportif pour l'équipe, critiquant la manière dont il a quitté le rassemblement de la sélection, et considérant que la phase actuelle exige des joueurs choisis par Jesus qu'ils prouvent une vérité fondamentale du football, à savoir que "personne ne gagne rien tout seul, quel que soit son nom".



