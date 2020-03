Tommasi : « Ne pas reprendre trop tôt »

Damiano Tommasi, le président du syndicat des joueurs en Italie, a mis en garde la Ligue contre le risque de reprendre trop tôt.

Arrêté depuis plus de 10 jours à cause du coronavirus, le championnat italien ne reprendra pas avant le mois de mai prochain. Pour le syndicat des joueurs, c’est une bonne décision qui a été prise, et il ne faudra pas hésiter à retarder la reprise de la compétition encore plus si cela est nécessaire.

« J'espère que nous pourrons bientôt rejouer car le football est un thermomètre pour la société : lorsque le ballon roulera à nouveau, nous serons presque sortis de ce cauchemar, a indiqué Damiano Tommasi, le président de l’instance. Comme l'ont fait les Britanniques, je trouve plus correct de dire que le jeu ne reprendra pas avant une certaine date, plutôt que d'indiquer un jour précis. »

L’ancien milieu de la Roma a ensuite mis en garde les clubs, pour qu’il n’y ait aucune contrainte à l’encontre de leurs joueurs. « Ceux (les clubs) qui pensent profiter de la situation pour faire reprendre l'entraînement à leurs joueurs, je ne sais pas ce qu'ils ont en tête, a poursuivi Tommasi. En tout cas, deux mois avant la reprise, ça n'a pas de sens et c'est aussi dangereux. En , il y a des dizaines de joueurs positifs. En , tous n'ont peut-être pas passé le test, même si la plupart sont asymptomatiques (à l'image de Blaise Matuidi). Des contagions comme celles-là ne donnent plus de répit. On doit rester à la maison. Tout le monde est concerné, personne n'est exclu."