Marc-André ter Stegen, le gardien de but allemand de l'Ajax Amsterdam, a dévoilé un aspect peu commun de sa personnalité, admettant qu'il ne suit pas régulièrement les matchs de football en dehors du terrain, et qu'il éprouve même parfois des difficultés à se souvenir des noms de certains joueurs qu'il affronte, bien qu'il soit capable de les reconnaître grâce à leur style de jeu et à leurs déplacements sur la pelouse.

Dans un entretien accordé au quotidien espagnol « El País », Ter Stegen a parlé avec franchise de son rapport à la télévision, expliquant qu'il ne consacre pas beaucoup de temps à regarder les matchs, à moins qu'il ne s'agisse d'une affiche importante ou d'une rencontre qui le réunit avec des personnes avec lesquelles il entretient une relation personnelle.

Le gardien allemand a déclaré : « Les gens rient quand je leur dis que je ne connais pas grand-chose au football. Je ne regarde pas beaucoup les matchs, sauf lorsqu'il y a de belles affiches ou une rencontre qui m'intéresse à cause d'une relation ou d'un ami. »

L'aveu de Ter Stegen ne s'est pas limité au fait de ne pas suivre les matchs, puisqu'il a reconnu qu'il lui arrivait d'oublier les noms de certains joueurs qu'il affronte, un problème qui se manifeste parfois lors des préparatifs tactiques et de l'analyse des adversaires. Il a cependant précisé que sa mémoire se concentrait sur les détails liés à leur performance sur le terrain plus que sur les noms.

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Il a ajouté qu'il pouvait reconnaître les joueurs à leur façon de se déplacer, à leurs manières de frapper le ballon et aux détails techniques qui distinguent leur performance, affirmant : « Je me souviens mieux de la façon dont ils se déplacent sur le terrain, de la façon dont ils frappent, ou de certaines caractéristiques moins évidentes, que du nom du joueur. C'est un peu étrange, mais cela m'arrive souvent lorsque nous analysons les adversaires. »

Le gardien allemand a souligné que cela pouvait aller jusqu'à la difficulté de reconnaître les postes des joueurs s'il se retrouvait dans un vestiaire réunissant un groupe de joueurs qu'il ne connaît pas, un paradoxe frappant au regard de la nature de son travail et de la préparation ainsi que de l'analyse minutieuse des adversaires qu'elle exige.

Malgré sa distance avec le suivi régulier des matchs, Ter Stegen a exprimé une appréciation particulière pour l'ambiance des supporters dans les stades, saluant le Camp Nou et la manière dont les supporters du Barça réagissent aux prouesses individuelles des joueurs. Il a également évoqué l'ambiance qu'il avait vécue au stade San Paolo de la ville de Naples, estimant que la relation entre le public et l'équipe représente un aspect essentiel de l'expérience du football.