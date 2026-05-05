Tombé en disgrâce, Foden prend une décision surprenante concernant son avenir à Manchester City

Phil Foden a prolongé son contrat avec Manchester City, selon l'annonce de The Athletic mardi matin. Le milieu de terrain est désormais lié au club jusqu'en milieu d'année 2030, avec une option de prolongation jusqu'en milieu d'année 2031.

L’international anglais n’était plus lié au club que pour douze mois, ce qui alimentait les spéculations sur un départ cet été.

Son absence récurrente des plans de Pep Guardiola cette saison avait attisé les spéculations sur un départ de l’international anglais.

Sa dernière titularisation remonte au 4 mars, lors du match nul 2-2 contre Nottingham Forest (77 minutes jouées).

Il n'a d'ailleurs pas été aligné lors des deux rencontres de Ligue des champions face au Real Madrid, restant à chaque fois sur le banc.

À 25 ans, Foden a déjà remporté six titres de champion d’Angleterre avec Manchester City, ainsi qu’une Ligue des champions et deux FA Cups.