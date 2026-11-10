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Sept fois vainqueur du Super Bowl, Tom Brady a officiellement rompu ses liens avec Birmingham City après trois ans comme actionnaire minoritaire du club de St Andrew's. L’icône de la NFL, âgée de 49 ans, s’en va alors que Birmingham City a pris la tête du classement de Championship grâce à sa victoire 2-1 contre Swansea City samedi.

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Une légende du football américain met fin à son engagement dans les Midlands

Confirmé lundi par le club des Midlands, le départ de Brady signifie qu’il renonce à sa participation de 3,3 % ainsi qu’à son poste de président du conseil consultatif du club. L’ancien quarterback s’était associé à son ami et partenaire commercial Tom Wagner lors du rachat d’août 2023 mené par Knighthead Capital Management LLC. Cet investissement était intervenu six mois seulement après qu’il avait mis fin, en février 2023, à une carrière de joueur longue de 23 saisons.

Le club salue trois années de contribution

Lors de son arrivée dans le football anglais, après avoir remporté six bagues de champion du Super Bowl avec les New England Patriots et une avec les Tampa Bay Buccaneers, le joueur élu trois fois meilleur joueur de la NFL avait « conclu un partenariat » qui, selon le club, devait l’amener à « à la fois investir [et] consacrer son temps et sa vaste expertise ».

Confirmant son départ dans un communiqué officiel, Birmingham City a déclaré : « Le Birmingham City Football Club exprime sa sincère gratitude à Tom Brady pour son engagement auprès du club et son soutien indéfectible au cours des trois dernières années.

« C’était vraiment formidable de voir une personne possédant l’expérience et la passion de Tom associée au club, qui entend continuer à s’appuyer sur ces bases, du centre d’entraînement à la communauté de Birmingham. »

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Un début mouvementé avant le rebond en deuxième division

Le passage de Brady dans la deuxième ville du pays n’a pas été exempt de controverses, notamment lors de la saison 2023-2024, lorsque le mandat malheureux de Wayne Rooney à la tête de l’équipe, qui a duré moins de trois mois, s’est soldé par une relégation en League One. Après que l’Américain a mis en doute l’éthique de travail de l’ancien attaquant de l’Angleterre dans une série documentaire, Rooney a répliqué en qualifiant ces propos de « très injustes ».

Prochains matchs STK Championship 10:00 BIR

En dehors du football britannique, l’ancien quarterback continue de mener de front de nombreuses activités dans le sport et l’audiovisuel nord-américains. Consultant principal pour la NFL sur FOX Sports dans le cadre d’un contrat courant jusqu’en 2032, il est aussi actionnaire minoritaire et conseiller des Las Vegas Raiders, tout en détenant une participation dans la franchise WNBA des Las Vegas Aces.

L’ambition de rejoindre la Premier League reste intacte

Malgré la perte de cet investisseur de renom, Birmingham aborde la trêve internationale de novembre en tête du Championship à la différence de buts, avec 29 points en 15 matches. Wagner, dirigeant et actionnaire majoritaire, reste déterminé à ramener le club en Premier League, alors que Birmingham cherche à prolonger sa bonne dynamique en championnat. Des projets à long terme sont en outre déjà prévus pour construire un nouveau stade de 62 000 places dans la ville.