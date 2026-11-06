Tolu surprend : « Quand j’ai dit à Weghorst que j’allais à l’Ajax, il m’a répondu… »

Tolu Arokodare entretient de bonnes relations avec Wout Weghorst, a confié le très grand attaquant de l’Ajax à ESPN. Les deux hommes se connaissent depuis des années et s’affronteront dimanche prochain à la Grolsch Veste.

Tolu évolue cette saison à l’Ajax sous forme de prêt. L’attaquant est prêté par Wolverhampton Wanderers. Le club d’Amsterdam dispose d’une option d’achat de 20 millions d’euros.

Tolu et Weghorst se sont rencontrés en juillet 2023, lors d’un match amical entre le KRC Genk et Burnley. L’équipe belge l’avait emporté 2-0 et Tolu avait marqué.

Après le match, Tolu est allé voir Weghorst à la salle de sport et lui a posé une question. « Je l’avais déjà vu jouer plusieurs fois et je me demandais où il trouvait l’énergie pour toujours exercer le pressing. »

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« Il m’a répondu que tout était une question de mentalité, poursuit Tolu. Il m’a dit qu’il avait ça en lui depuis l’enfance, mais qu’on pouvait aussi y travailler. »

« Depuis, nous sommes amis. Nous nous suivons sur Instagram et nous échangeons régulièrement. Avant de rejoindre l’Ajax, je lui ai envoyé un message. Il n’avait que de bonnes choses à dire », conclut Tolu.

Dimanche prochain, Tolu et Weghorst s’affronteront à la Grolsch Veste. « J’espère qu’il continuera à marquer, mais il faudrait quand même qu’il lève un peu le pied. Certains d’entre nous veulent marquer aussi. Lui, il en met carrément quatre ! »