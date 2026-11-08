Tolu et Weghorst attirent l’attention avec un tête-à-tête remarqué après Twente-Ajax

Tolu Arokodare et Wout Weghorst ont offert une scène marquante dimanche après le match entre le FC Twente et l’Ajax (2-2). Opposés sur le terrain, les deux attaquants se sont retrouvés dès le coup de sifflet final pour un moment particulier.

Tolu et Weghorst se sont pris par la main, ont fermé les yeux et ont récité une prière ensemble. Tous deux avaient auparavant joué un rôle majeur dans le spectaculaire match nul entre le FC Twente et l’Ajax.

La bonne entente entre le Nigérian et le Néerlandais de 34 ans est connue. Avant leur confrontation, Tolu avait longuement confié à ESPN son admiration pour Weghorst, qu’il suivait déjà lorsque ce dernier jouait à Manchester United.

« Je suis supporter de Manchester United. Quand il jouait là-bas, son éthique de travail m’a beaucoup étonné », a raconté l’attaquant de l’Ajax. Les deux hommes s’étaient déjà croisés lors d’un match amical entre le KRC Genk, où jouait Tolu, et Burnley, club avec lequel Weghorst était alors sous contrat.

Après ce match amical, Tolu avait voulu parler au Néerlandais pour en savoir plus sur son état d’esprit, mais Weghorst était parti directement à la salle de musculation. Le Nigérian avait décidé de l’y rejoindre et en avait tiré une leçon importante. « Il m’a appris que tout était une question de mentalité », a expliqué Tolu.

Le lien entre les deux hommes a perduré et a même joué un rôle dans le transfert de Tolu à l’Ajax. Lorsque le club d’Amsterdam a manifesté son intérêt l’été dernier, l’attaquant nigérian a demandé conseil à son collègue néerlandais. « Et il n’avait que de bonnes choses à dire sur l’Ajax », a raconté Tolu au sujet de Weghorst, qui a lui-même joué deux saisons à Amsterdam.

Dimanche, les deux amis étaient adversaires à Enschede. Tolu a donné l’avantage à l’Ajax après un peu plus de deux minutes d’une tête sur un centre d’Oscar Gloukh, avant que Rayane Bounida n’inscrive le 0-2 en seconde période. Weghorst a ensuite relancé le FC Twente d’une tête victorieuse.

En fin de match, Weghorst s’est imposé comme le héros de l’équipe à domicile en inscrivant également le but du 2-2 sur penalty, après une intervention de la VAR pour une faute de Lucas Rosa sur Ramiz Zerrouki.