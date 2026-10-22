L’Ajax a décroché jeudi soir sa première victoire en Ligue Conférence. À la Johan Cruyff Arena, le club d’Amsterdam a longtemps dominé l’Atalanta, mais a peiné à concrétiser ses nombreuses occasions. Les remplaçants Tolu Arokodare et Abdellah Ouazane ont finalement marqué les deux buts d’une victoire méritée (2-0).

L’Ajax a débuté avec dix des joueurs alignés dimanche dernier lors de la victoire 2-5 contre le FC Groningen. Youri Baas a remplacé Dies Janse en défense centrale, tandis que Davy Klaassen évoluait de nouveau sur le côté droit et que Marcos Leonardo était préféré à Tolu Arokodare. Du côté de l’Atalanta, l’entraîneur Maurizio Sarri a opté pour un 4-2-3-1, avec Charles De Ketelaere derrière l’attaquant Gianluca Scamacca.

L’Ajax a entamé la rencontre tambour battant et a frôlé l’ouverture du score dès la sixième minute. Dévié sur sa trajectoire, un tir de Lucas Rosa a heurté le poteau, avant que Klaassen ne manque le cadre de la tête. Jorthy Mokio a ensuite cru ouvrir le score, mais son but a été refusé parce que Klaassen était hors-jeu au début de l’action.

Les Amstellodamois ont conservé l’initiative et se sont procuré plusieurs occasions grâce à un jeu de combinaisons soigné. Carnesecchi a repoussé une frappe puissante de Mokio, tandis que Marcos Leonardo a gâché une excellente occasion après une transition rapide en tirant à côté. Oscar Gloukh a lui aussi eu plusieurs possibilités d’ouvrir le score, mais l’Israélien s’est chaque fois heurté au gardien italien ou a manqué le cadre.

L’Atalanta ne s’est pas contentée de défendre et s’est notamment montrée dangereuse par Scamacca, dont la frappe après un corner est passée à côté. L’Ajax a néanmoins été de loin l’équipe la plus dangereuse avant la pause, avec onze tentatives contre sept pour les Italiens. Carnesecchi a dû intervenir à quatre reprises et a encore empêché les Amstellodamois de prendre l’avantage peu avant la mi-temps en repoussant une tentative de Gloukh.

Au retour des vestiaires, l’Ajax a continué de chercher l’ouverture du score. Peu après la reprise, Julian Brandt a buté sur Carnesecchi depuis un angle difficile, puis a repris de la tête un centre de Rosa à côté du but quelques minutes plus tard. Rosa s’est ensuite procuré à son tour une occasion en or, mais le portier italien s’est une nouvelle fois interposé.

Après une heure de jeu, l’Ajax a également échappé à un possible penalty contre lui. Dans sa propre surface, Klaassen a disputé le ballon à Nicola Zalewski avec un tacle glissé. Ce dernier est tombé et a réclamé un penalty. L’arbitre croate a toutefois estimé que le capitaine de l’Ajax avait touché le ballon, une décision confirmée par la VAR.

Du côté de l’Ajax, Klaassen et Gloukh ont cédé leur place à Viktor Tsygankov et Abdellah Ouazane, tandis que Tolu a remplacé un Marcos Leonardo décevant à la 66e minute. Onze minutes plus tard, Tolu s’est procuré une belle occasion après un bon travail de Brandt, mais il a heurté sa jambe d’appui au moment de frapper et le ballon est passé au-dessus du but.

Dix minutes plus tard, l’attaquant de l’Ajax a cette fois trouvé la faille : il a superbement contrôlé de la poitrine un long ballon de Baas, a pu filer librement vers le but et a gardé son sang-froid face à Carnesecchi : 1-0.

Ouazane s’est ensuite illustré à son tour. Parti du côté gauche, il a joliment dribblé son adversaire, s’est approché de la ligne de but et a décoché une frappe puissante qui est entrée en touchant le dessous de la barre transversale, fixant le score final à 2-0.

Les remplaçants ont ainsi offert à l’Ajax ses trois premiers points, précieux, en Ligue Conférence, après que les Amstellodamois ont entamé leur campagne européenne la semaine dernière par une défaite humiliante 2-1 sur le terrain du Hajduk Split.