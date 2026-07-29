Tolu Arokodare signe à l’Ajax et va jouer avec un numéro de maillot très particulier

Tolu Arokodare est officiellement un joueur de l’Ajax. L’attaquant nigérian a passé sa visite médicale mercredi après-midi et a été présenté par le club amstellodamois. Il portera le numéro 99.

L’attaquant d’1,97 mètre a été prêté par Wolverhampton Wanderers par Jordi Cruijff. L’Ajax verse une modeste indemnité de prêt au club anglais et dispose d’une option d’achat de vingt millions d’euros.

Cruijff a réagi à cette toute nouvelle recrue sur le site officiel de l’Ajax. « Tolu est un joueur avec un profil que nous n’avions pas encore. Il va apporter une grande contribution à l’Ajax la saison prochaine. »

L’attaquant lui-même a également réagi dans une vidéo à son transfert à Amsterdam. « C’est un sentiment formidable d’être un joueur de l’Ajax. Je connais ce club depuis que je suis petit. »

« Je n’aurais jamais pu imaginer que je jouerais ici. Non pas parce que je n’en ai pas envie, mais parce que tout le monde connaît ce club. Au Nigeria, personne ne regarde l’Eredivisie, mais tout le monde connaît l’Ajax », poursuit-il.

« Quand mon agent m’a dit que l’Ajax était intéressé, j’ai cru qu’il plaisantait. Comme je l’ai dit, je ne m’y attendais jamais. J’ai tout de suite pensé : c’est ce que je veux. C’est le plus grand club des Pays-Bas et l’un des plus grands en Europe. »