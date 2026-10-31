Tolu Arokodare estime que l’Ajax est capable de grandes choses cette saison, confie-t-il à Het Laatste Nieuws. Il l’explique surtout par la qualité de l’effectif.

Avec notamment les arrivées de Julian Brandt et de Marc ter Stegen, le directeur technique Jordi Cruyff a attiré plusieurs grands noms à l’Ajax cet été. L’objectif est clair : devenir champion dès cette saison. « Nous avons vraiment un effectif formidable », estime Tolu.

Il cite d’abord Brandt en exemple. « Julian est incroyablement bon en match. Il vous laisse bouche bée. Il sait parfaitement quand jouer en une touche et quand se retourner. »

« Ter Stegen, lui, me rend fou à l’entraînement. Parfois, c’est franchement agaçant de voir les ballons qu’il arrive encore à arrêter. Il fait alors semblant d’ouvrir la fermeture éclair de sa poche pour te dire qu’il t’a mis dans sa poche. On aurait envie de lui mettre une claque », rit Tolu.

Il apprécie également beaucoup l’entraîneur Míchel Sánchez. « Je l’adore. J’adore tout le monde ici. À l’Ajax, je me sens au paradis. Le centre d’entraînement est excellent, le stade est magnifique, les supporters sont formidables et j’adore le style de jeu. »

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« Je prie pour que ça continue comme ça. Je travaille aussi dur pour cela, car je ne veux pas être le joueur d’une seule saison. Ça me ferait de la peine qu’on dise ça de moi l’an prochain. Je veux que le reste de ma carrière ressemble à cette saison. Le plus difficile, c’est de maintenir constamment un niveau élevé. »

Si Tolu ose dire qu’il espère voir l’Ajax lever son option d’achat d’environ 20 millions d’euros, il estime aussi ne pas avoir encore dit son dernier mot en Premier League. « Je pense avoir les qualités pour y jouer, oui. Aurais-je pu faire mieux l’an dernier ? Bien sûr, je pense que tout le monde peut faire mieux dans n’importe quelle situation. J’ai quand même tout donné. Ça n’a simplement pas marché. »