Jeudi soir, Tolu Arokodare a volé la vedette à l’Ajax aussi bien sur le terrain qu’en dehors. L’attaquant a ouvert le score lors de la victoire 2-0 des Amstellodamois face à l’Atalanta en Ligue Conférence, mais c’est surtout après le match, en conférence de presse, qu’il a fait rire son monde. Un échange avec Willem Vissers, du Volkskrant, a déclenché l’hilarité dans toute la salle.

Prenant la parole lors de la conférence de presse, Vissers se présente en anglais sous le prénom de « William ». « Je voulais juste te dire que tu es quelqu’un d’extrêmement gentil », commence le journaliste, impressionné par la modestie de l’attaquant nigérian. « Tu n’as pas du tout un gros ego et tu complimentes les autres joueurs. C’est tout simplement formidable. »

Ces mots touchent particulièrement Tolu, qui remercie longuement le journaliste. « Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse », répond l’attaquant avant de s’adresser, tout sourire, aux autres journalistes présents : « Est-ce que tout le monde peut être comme William, s’il vous plaît ? » La remarque provoque de grands éclats de rire dans la salle, puis un autre journaliste plaisante en disant que Vissers place la barre très haut pour les autres.

Un peu plus tard, l’avenir de Tolu est également évoqué. L’Ajax le prête jusqu’à l’été 2027 à Wolverhampton Wanderers. Les Amstellodamois ont en outre obtenu une option d’achat, dont le montant serait compris entre 18 et 20 millions d’euros. « C’est une affaire entre l’Ajax et les Wolves, je ne peux rien en dire », répond d’abord prudemment l’attaquant lorsque Mike Verweij, de De Telegraaf, l’interroge sur une éventuelle prolongation de son séjour à Amsterdam.

Quand Verweij lui demande s’il serait lui-même favorable à un transfert définitif, sa réponse est claire : « Bien sûr que j’y suis ouvert. Je me plais énormément ici. J’adore être ici. Les gens sont formidables, les supporters sont formidables, l’équipe est formidable, le club est formidable et vous êtes formidables. Mais William est encore plus sympa », plaisante-t-il.

Tolu évoque également avec modestie son but important contre l’Atalanta. « Quand on est joueur de l’Ajax, on est important quoi qu’il arrive, qu’on soit titulaire ou non. Même si on ne joue pas, on est important, parce qu’à l’entraînement, on aide ses coéquipiers à progresser », explique-t-il. « Je suis simplement heureux d’avoir pu aider mon équipe en marquant le premier but et d’avoir contribué à la victoire. »

Face à l’Atalanta, l’attaquant avait d’abord dû se contenter d’une place sur le banc, Marcos Leonardo ayant de nouveau été préféré pour débuter. « Je suis quelqu’un de patient. Bien sûr, tout le monde veut jouer et être titulaire, mais Leo a très bien joué lors du match précédent et l’entraîneur a estimé qu’il méritait de commencer », raconte Tolu. « Il a aussi bien joué aujourd’hui, mais il n’a pas eu de chance de ne pas marquer. Il a fatigué les défenseurs, ce qui m’a permis d’en profiter ensuite. »

Tolu refuse par ailleurs de voir une rivalité avec Leonardo. « Nous ne sommes pas en concurrence, parce que lorsqu’on joue dans la même équipe, on ne peut pas être en concurrence. Si on lutte l’un contre l’autre, on ne s’entraide pas et l’équipe ne peut pas progresser », affirme le Nigérian.







