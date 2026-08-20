L’Ajax est parvenu à s’imposer jeudi soir face au FC Sion. Dans les Alpes suisses, les Amstellodamois l’ont emporté 2-4. La semaine prochaine, l’Ajax pourra officiellement se qualifier pour la phase principale de la Ligue Europa Conférence, avec le match retour au programme à Amsterdam.

Le match en Suisse était diffusé en exclusivité jeudi soir sur KIJK. Du moins, c’était l’idée. Chez de nombreux téléspectateurs, le stream ne fonctionnait pas, ou seulement un quart d’heure après le coup d’envoi.

Durant ce quart d’heure, les supporters de l’Ajax avaient déjà raté énormément de choses. Julian Brandt a cru signer une passe décisive après six minutes, mais Marcos Leonardo a complètement manqué le ballon. Peu après, il a fait exactement la même chose sur un centre venu de la droite.

Sion s’est montré pour la première fois après dix minutes. Winsley Boteli a frappé d’une vingtaine de mètres hors de portée de Marc ter Stegen, mais a touché le poteau.

L’Ajax s’est ensuite procuré quelques occasions d’ouvrir le score par l’intermédiaire de Brandt et Steven Berghuis, mais en vain. De l’autre côté, Sion, lui, a fait mouche. Franck Surdez a repris un ballon en retrait à ras de terre dans le petit filet opposé : 1-0.

Après la pause, l’Ajax a remis de l’ordre dans la maison. Brandt a magnifiquement repris un ballon repoussé dans la lucarne et, peu après, Marcos Leonardo a donné l’avantage à l’Ajax (1-2) de la tête sur un centre d’Anton Gaaei.

À vingt minutes de la fin, Sion est toutefois revenu à hauteur. Jorthy Mokio a à peine touché son adversaire, mais le ballon a tout de même été placé sur le point de penalty. La VAR a décidé de ne pas intervenir, avant qu’Ilyas Chouaref ne fasse le 2-2 sur penalty.

Deux minutes plus tard, Tolu Arokodare, tout juste entré en jeu, a redonné l’avantage à l’Ajax. L’attaquant nigérian a placé une tête de loin hors de portée du gardien : 2-3.

Dans la phase finale, l’Ajax a encore accentué son avance sur Sion. Tolu a glissé le ballon dans le dos de la défense pour Davy Klaassen, qui, face au gardien, a conclu avec beaucoup de sang-froid pour fixer le score final à 2-4.