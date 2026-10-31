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Siep Engelen
Traduit par

Tolu Arokodare défend son coéquipier à l’Ajax : « Quand on voit ce qui s’écrit sur lui… »

Ajax
T. Arokodare
M. Leonardo

Tolu Arokodare se sent actuellement comme un poisson dans l’eau à l’Ajax, comme il l’explique dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws. L’attaquant de 25 ans est extrêmement populaire à Amsterdam. 

S’il est aussi apprécié, ce n’est pas seulement pour ses qualités de footballeur, mais aussi pour son attitude en dehors du terrain. « Certains pensent peut-être que je joue un rôle, mais ce n’est absolument pas le cas. Demandez à tous ceux qui me connaissent quelle est ma plus grande qualité et ils vous répondront : “Il a un grand cœur.” Je veux être cet homme qui veut du bien à tout le monde. » 

Jusqu’ici, Tolu a marqué neuf buts en quatorze apparitions officielles. « Si je n’avais pas inscrit ces buts, ils auraient peut-être été moins gentils avec moi », reconnaît-il avant d’évoquer son coéquipier Marcos Leonardo. 

« Ça me fait vraiment de la peine pour lui. Quand on voit tout ce qui se dit et s’écrit à son sujet… J’espère qu’il n’en a pas trop connaissance. Heureusement, son anglais et son néerlandais ne sont pas excellents. » 

Bien que Leonardo soit un concurrent au poste d’attaquant, Tolu ne voit pas les choses ainsi. Il continue donc de croire au Brésilien. « Il finira bien par marquer ses buts. Parfois, il est difficile de faire abstraction de tout ce bruit, surtout quand on est attaquant. J’en ai aussi souffert la saison dernière. » 

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31 oct. 2026

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À Wolverhampton Wanderers, Tolu a également vécu une période « très difficile », selon ses propres mots. « Je suis arrivé chez les Wolves plein de confiance. À un moment donné, je l’ai perdue. L’équipe ne tournait pas du tout, les résultats étaient décevants. Personne ne peut alors se distinguer. On veut rester positif, mais ça vous ronge. » 

À l’Ajax, il redevient de plus en plus lui-même. « Je souriais encore, mais ma famille voyait bien qu’il y avait quelque chose derrière ce sourire. Je n’étais plus moi-même. Grâce à leur aide, à celle de mes préparateurs mentaux, de mes agents, de mes coéquipiers et de mes entraîneurs à l’Ajax, je sens que je redeviens de plus en plus moi-même. »

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